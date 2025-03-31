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緬甸7.9級地震造成曼谷大樓倒塌，至少1死43人失蹤，網民在FB預言震撼事件
健康Tips

緬甸7.9級地震造成曼谷大樓倒塌，至少1死43人失蹤，網民在FB預言震撼事件

健康解「迷」
健康解「迷」

　　遊泰注意！緬甸於3月28日下午發生黎克特制達7.9級地震，而泰國更成為重災區，據網上多傳流傅片段，曼谷多個建築物出現搖晃，有人更目擊全幢大樓短短數秒內倒塌、塵土飛揚，民眾爭相走難的驚險片段。更駭人的是，原來曾有網民早已於社交平台指這一天會發生大地震。

 

　　根據網上多段影片顯示，曼谷有一棟大樓於地震發生時，突然於數秒內全棟樓宇倒塌，令周邊地方捲起濃濃沙塵，地面的民眾見狀亦不斷奔跑逃離，據當地傳媒估計大樓倒塌造成最少43人失蹤。另外，曼谷一間豪華酒店內的窗簾亦不斷地搖晃，氣氛非常緊張。除此之外，有人亦影到緬甸的大橋Ava Bridge倒塌。

 

遊泰注意丨緬甸7.9級地震泰國曼谷大樓瞬間倒塌 至少1死43人失蹤FB疑似有網民精準預言

曼谷有一棟大樓於地震發生時，突然於數秒全棟樓倒塌，令周邊地方捲起濃濃沙塵。(影片截圖)

 

遊泰注意丨緬甸7.9級地震泰國曼谷大樓瞬間倒塌 至少1死43人失蹤FB疑似有網民精準預言

曼谷有一棟大樓於地震發生時，突然於數秒全棟樓倒塌，令周邊地方捲起濃濃沙塵。(影片截圖)

 

遊泰注意丨緬甸7.9級地震泰國曼谷大樓瞬間倒塌 至少1死43人失蹤FB疑似有網民精準預言

曼谷有一棟大樓於地震發生時，突然於數秒全棟樓倒塌，令周邊地方捲起濃濃沙塵。(影片截圖)

 

遊泰注意丨緬甸7.9級地震泰國曼谷大樓瞬間倒塌 至少1死43人失蹤FB疑似有網民精準預言

曼谷有一棟大樓於地震發生時，突然於數秒全棟樓倒塌，令周邊地方捲起濃濃沙塵。(影片截圖)

 

遊泰注意丨緬甸7.9級地震泰國曼谷大樓瞬間倒塌 至少1死43人失蹤FB疑似有網民精準預言

有人亦影到緬甸的大橋Ava Bridge倒塌。

 

　　據泰媒PBS指，是次地震目前至少令泰國有1人死亡、43人失蹤。內地傳媒亦報道，地震致雲南西雙版納、德宏、昆明、麗江、保山、大理等地震感強烈，貴州、廣西等地也有震感反饋。

 

　　不過，更駭人的是，地震發生不久前，有人於社交平台發現，曾經有網民發文提及這一天預料會有大地震發生：

 

　　2025年，3月28日，中午12：12分。有史以來，最長時間左耳（低頻），持續10秒以上。24小時內，可能會發生7級以上地震。台灣，印尼，日本，中國，菲律賓。

 

轉載自晴報

 

Tags:#泰國#大理#麗江#曼谷#健康問題#地震#緬甸#大樓倒塌#社交媒體預言#緬甸地震#7.9地震
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