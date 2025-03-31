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67歲女星患4期黑色素癌，病情不樂觀，全身腫瘤增多，恐剩3個月命
健康Tips

67歲女星患4期黑色素癌，病情不樂觀，全身腫瘤增多，恐剩3個月命

健康解「迷」
健康解「迷」

　　台灣資深媒體人陳文茜透露最新病情，剛過67歲生日不久被告知病情急速惡化不樂觀，醫生亦認為她免疫治療失敗，若病情再無起色，恐怕最多只剩下3個月命。

 

黑色素癌｜病情急速惡化 腫瘤數量增5倍

 

　　台灣資深媒體人陳文茜剛過67歲生日，日前在Facebook撰文公開最新病情，指近日覆診報告發現她肺部惡性腫瘤長大至10厘米，而肝臟的惡性腫瘤有增多變大的跡象，從2顆增加至少10顆，大小亦從2厘米擴大到10厘米，主診醫生團隊同表示病情不樂觀，很大可能「免疫治療失敗」。醫生根據過往臨床病例，預先給她一個心理準備，指黑色素癌比有「癌王」之稱的胰臟癌更惡，恐命不久矣：

 

　　這樣的判斷有其經驗基礎，過去黑色素瘤比胰臟癌還惡，病人頂多活個三個月，多數活三十多天。

 

陳文茜近況逐張睇

 

黑色素癌｜67歲女星患4期黑色素癌病情不樂觀 全身腫瘤增大變多恐最多剩3個月命

黑色素癌｜67歲女星患4期黑色素癌病情不樂觀 全身腫瘤增大變多恐最多剩3個月命

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黑色素癌｜67歲女星患4期黑色素癌病情不樂觀 全身腫瘤增大變多恐最多剩3個月命

 

黑色素癌｜病情急速惡化 腫瘤數量增5倍

 

　　陳文茜2019年曾患上肺腺癌，原以為病情已有好轉，豈料去年身體檢查時，卻被醫生告之癌症復發，需裝上人工血管。而在去年12月初，她再於Facebook透露，癌症復發且擴散至多個器官，而且確診黑色素癌第4期，今年1月開始長達一年的免疫治療。雖然她積極抗癌續命，但化療副作用導致她手腳皮膚裂開和長汗皰疹。今年2月她透露自己病情並不樂觀，指體內新長的腫瘤不僅迅速從1.5厘米長到2厘米，短短一個月，肝腫瘤還從2顆增加到近10顆。

 

黑色素癌｜67歲女星患4期黑色素癌病情不樂觀 全身腫瘤增大變多恐最多剩3個月命

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轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#健康養生#黑色素瘤#肺腺癌#化療#癌症#黑色素癌#名人#台灣#媒體名人#陳文茜#第四期癌症#免疫治療#腫瘤
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