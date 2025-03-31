緬甸地震｜緬甸7.9級地震波及泰國 胡慧沖直擊民眾逃生與88層大廈倒塌憂慮

緬甸於3月28日下午發生黎克特制7.9級強烈地震，而港人旅遊熱門地點之一泰國，亦感受到明顯震動。​​​「泰國通」胡慧沖直擊街上實況，表示不少民眾感到恐慌，「大家都嚇一驚」。

胡慧沖分別在Facebook專頁「泰國粉絲大本營」及YouTube頻道「胡慧沖遊泰國」上載影片，直擊曼谷情況。他表示，自己原本正前往當地貓展，乘車行經曼谷市中心的天橋公路，司機因察覺車輛「震來震去」、輪胎左右移動而緊急停靠路邊進行檢查，經了解下才得知是地震所致。

胡慧沖表示自己原本正前往當地貓展，得知發生地震後立刻折返回家。（影片截圖）

胡慧沖表示，曼谷感受到地震時自己正乘車行經曼谷市中心。（影片截圖）

沿途不少汽車停泊在一邊。（影片截圖）

胡慧沖指，地震發生時「大家都唔知咩事」。（影片截圖）

胡慧沖在沿路上亦見到不少車輛停下，當時自己因為太專注看電話就未有留意，得知發生地震後立即折返回家。胡慧沖描述道：「而家無事，架車繼續行走，但沿路見到好多車泊喺度，大家都唔知咩事，好惶恐。」

緬甸地震｜直擊民眾恐慌逃生

胡慧沖又直擊曼谷知名購物區水門街的情況，從影片中可見，雖然市面比較平靜，但街道兩旁就站滿行人，民眾顯得不知所措。對此，他解釋「因為嗰一刹那真係唔知發生咩事」，並指出泰國極少發生地震，因此突然出現晃動時「大家都嚇一驚」。

胡慧沖直擊曼谷知名購物區水門街的情況。（影片截圖）

雖然市面比較平靜，但街道兩旁站滿行人，民眾顯得不知所措。（影片截圖）

昔日曼谷最高的建築物玉葉大廈鄰近街道有不少人走避。（影片截圖）

胡慧冲表示，因為玉葉大廈樓齡很高，所以大家都擔心它會倒塌。（影片截圖）

與水門街相比，昔日曼谷最高的建築物玉葉大廈鄰近街道就有不少人慌張走避，胡慧冲表示，因為玉葉大廈樓齡很高，所以大家都擔心它會倒塌，他希望不會再有嚴重事情會發生。

據了解，玉葉大廈興建於1990年，於1998年完工，一共有88層，鄰近有市集，過去有不少港人都喜歡到大廈頂層食自助餐，以及到觀景台欣賞曼谷市貌。

胡慧沖其後在Facebook發文，提醒在泰港人「在曼谷嘅居民請留意，5至10分鐘內會有after shock（餘震）」，又報平安表示「我仲健在，多謝大家的慰問現在忙碌中稍後再談，不用再問我情況，怎樣啊？危險啊？震唔震啊？呢啲問題，暫時未有心情和時間，逐一回答，多謝關心！」

轉載自晴報