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飲食習慣｜連續5天吃1類食物 大腦肝臟驚人變化 醫生揭恢復正常飲食無效
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飲食習慣｜連續5天吃1類食物 大腦肝臟驚人變化 醫生揭恢復正常飲食無效

健康解「迷」
健康解「迷」

　　都市人面對繁重的工作和生活壓力，有時會想藉由甜點或零食來療癒自己，或者會狂吃一些高熱量的垃圾食物。胃腸肝膽科醫生李柏賢提醒，最新研究發現，僅僅5天的暴飲暴食，大量進食加工零食，可能會影響大腦及肝臟代謝功能，而且即使恢復正常飲食，某些變化仍可能持續存在。

 

　　胃腸肝膽科醫生李柏賢在其Facebook上發文指出，一項發表於《Nature Metabolism》期刊的研究，由德國圖賓根大學與亥姆霍茲糖尿病研究中心的研究人員進行，對象為29位年齡介於19至27歲、BMI在19至25之間的健康年輕男性。

 

　　他提到，研究讓18名受訪者在連續5天內，每天額外攝取1500大卡的高熱量超加工零食，如朱古力棒、布朗尼和薯片，然後再恢復正常飲食7天，並利用功能性影像檢查及胰島素敏感度測試來觀察他們的大腦反應。

 

飲食習慣｜5天內肝臟脂肪顯著增加 恐增脂肪肝或代謝疾病風險

 

　　結果顯示，雖然受訪者的體重在短短5天內並未明顯上升，但肝臟中的脂肪卻顯著增加。換句話說，體重尚未明顯變化之前，肝臟內的脂肪就已經悄悄堆積，這可能增加日後罹患脂肪肝或代謝疾病的風險。

 

　　李柏賢進一步指出，研究發現短期暴食後，大腦相關區域對胰島素的反應過度活躍；而在恢復正常飲食一周後，與記憶、認知及視覺相關的區域胰島素反應卻下降，顯示大腦部分功能尚未完全恢復。大腦對「食物帶來的快感」減弱，對「負面結果」反應變強，這可能影響飲食決策，使人更易陷入情緒性或衝動性進食。

 

飲食習慣｜大腦胰島素敏感度出現「先增後降」的變化

 

　　他強調，大腦的胰島素訊號不僅影響血糖，還涉及食欲控制、學習及記憶。當短期內攝取大量高熱量、油脂和糖分時，大腦的胰島素反應可能出現異常，包括對胰島素的敏感度降低，影響飽足感和自制力，導致對食物的愉悅感減弱，讓滿足感更難獲得。

 

　　李柏賢指出，該研究表明僅僅5天的暴食就可能對大腦和肝臟的代謝功能造成影響，因此要避免暴食讓自己陷入更想吃的惡性循環。他建議偶爾放縱是可以的，但切勿讓進食高熱量和加工零食成為日常習慣，甚至連續多天進食。

 

飲食習慣｜3個方法保護大腦與代謝功能

 

　　他還建議以下3個方法保護大腦與代謝功能：

 

  • 多選擇天然未加工食物：蔬果、全穀、蛋白質，讓大腦恢復正常訊號
  • 定期運動（有氧與重訓）：能幫助改善胰島素敏感度
  • 充足睡眠：避免因疲憊而增加對高熱量食物的渴望

 

同場加映：超加工食品｜常吃垃圾食物增患32種疾病

 

　　台灣家醫科醫生魏士航曾在初日診所社交平台發布短片，指出常吃超加工食物有損健康。美國最新研究指出，過量攝取超加工食品會增加患上6類、合共32種疾病的風險，當中包括：

 

超加工食物致６類疾病風險

 

各類癌症

  • 乳癌
  • 胰臟癌
  • 直腸癌
  • 大腸癌
  • 前列腺癌等

心血管疾病 - 高血壓

心理疾病 - 失眠、焦慮、抑鬱

呼吸道疾病 - 哮喘、氣促

腸胃疾病 - 克隆氏症、潰瘍性結腸炎

慢性代謝病

  • 中央肥胖
  • 代謝症候群
  • 非酒精性肝炎
  • 過重及肥胖
  • 糖尿病二型

 

資料來源：　台灣家醫科醫生　魏士航

 

飲食攻略｜3招搣甩零食癮

 

　　魏士航分享自身經歷，指太太很喜歡吃零食，尤其是薯片，故此家中特別有一個零食櫃放置各式各樣的零食，無論在忙碌工作或是放鬆消閒時，隨手都可以拿起一包就吃。後來得悉常吃超加工食物對身體不好，兩人制定3招戒掉吃零食的習慣，容易實踐且非常奏效：

 

改變購物環境與習慣

  • 盡量選擇到街市／賣新鮮食材的店鋪
  • 減少到特賣場選擇
  • 減少購買零食，只買所需的食材

 

改變吃零食時間和份量

  • 選擇定時間吃零食，如聚餐或旅行時吃
  • 切忍在家中囤積大量零食

 

看食物標籤

  • 選擇原味或成分單純的零食
  • 避開看似健康的食物，如燕麥奶、堅果奶
  • 常常會為了口感添加過多的糖或促發炎症的種子油

 

轉載自晴報

Tags:#飲食習慣#大腦功能#肝臟功能#代謝功能#脂肪肝#代謝疾病#胰島素反應#胰島素敏感度#大腦胰島素訊號#天然未加工食物#充足睡眠#超加工食物#疾病#癌症#心血管疾病#心理疾病#呼吸道疾病#腸胃疾病#慢性代謝病#乳癌#胰臟癌#直腸癌#前列腺癌
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