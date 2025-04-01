手推輪椅上落斜坡石壆   必學安全五式，容易發力兼避震避跌

清明時節，又是祭祀故人之時。好友路經香燭店，赫見紙紮電動輪椅掛在當眼處，與筆者談論時不無感慨，做鬼還要繼續坐輪椅，是傷感還是黑色幽默？

我倒認為先人們，早已離苦得樂遠離病痛，不如送一部紙紮跑車，讓他享受自由無障礙之樂，輪椅還是留給活人吧。負責手推輪椅的照顧者，避免幾個常犯的「危險動作」，無論掃墓還是行街，也可安心出遊。

香燭店掛滿紙紮祭品，紙紮電動輪椅默默掛在一角。(圖：Joanne)

無障礙公共龕位 建築趨勢

這幾年往墳場掃墓，偶然會遇上輪椅使用者，反映社會進步了，新建的殯葬設施增設不少無障礙通道，坐輪椅也毋須望墳輕嘆。例如筆者常去的荃灣華人永遠墳場第6段新家族龕位，私家車或的士可以直駛至龕位入口，整個範圍有斜路貫穿，屬無障礙通道，方便輪椅使用者出入。

荃灣華人永遠墳場第6段新家族龕位入口，本身已是無障礙通道。

至於由食環署管理、建築署設計的柴灣哥連臣角新廈靈灰安置所，環境與設施均對輪椅友善。大廈內設有升降機以及無障礙洗手間，每一層通道也見寬闊，空間感十足。

柴灣哥連臣角新廈靈灰安置所，設有升降機。

柴灣哥連臣角新廈靈灰安置所，每層空間寬闊。

資深建築師朋友解端泰解釋，建築物條例本來就對殘障人士升降機有所要求。自2003年起，政府便開始推行無障礙通道的設計理念。至 2008 年屋宇署正式確立無障礙通道作業守則並修訂建築物條例，要求所有建築物在興建時必須遵守，從而設立無障礙升降機給公眾及工作人員使用。

能夠惠及輪椅使用者出行，實屬美事。然而清明期間多個墳場實施交通管制，要從大老遠步行到拜祭地點，對輪椅使用者與照顧者實屬高難度挑戰。

期望有一天，清明時節也有便利輪椅使用者的安排。在這之前，善用幾招輪椅上落，尤其是手推輪椅上落斜路及石𡒊的方法，有助保障長者或病患，坐得安全舒服。

第一式：輪椅落斜 需背向倒後

推輪椅上斜路，如果坡幅太大，宜以「S」字型路徑推輪椅，不少照顧者也耳熟能詳。至於推輪椅下坡，又有否試過「偷懶」，直接面朝斜路落斜？

對，這是危險動作，稍一不慎秒變失控直衝。安全起見，先把輪椅背向斜坡，亦即照顧者拉著輪椅，倒後落斜。速度要慢，並不時側身向後望，觀察路面情況，避免撞到路人或障礙物。

另一方面，石壆往往令人望而生畏。起初推輪椅上石壆，或大廈入口高出的一級，好不容易推高前輪，握著扶手準備抽起輪椅時，總是難以發力，進退失據搖搖晃晃，把坐在輪椅上的長者弄得「笈笈可危」。

把輪椅推上石壆時，當後輪貼近石壆邊緣，可利用前腳大腿，頂著輪椅背墊借力，就會較易上𡒊。(圖：Woodland Healths 網頁)

第二至四式：上𡒊發力 善用前腳大腿

筆者也不例外，後來經職業治療師提點，才知道自己做漏了三個動作。正確次序如下：

起步：輪椅準備上壆時，一隻腳需踏在輪椅後傾桿，方可輕易翹起輪椅前輪。

發力：前輪著地（石壆或石級）後，把輪椅推前，直至後輪貼近石壆邊緣。

抽高：抽起輪椅時，需把前腳大腿，頂著輪椅背墊借力，才能使後輪越過石壆或石級並著地。

若要推輪椅落石壆，雙手把輪椅拉後，前腳大腿也要頂著輪椅背墊借力，後輪才得以降下並輕輕著地，避免突然一震。（圖：SPD YouTube 片段截圖）

第五式：落壆避震 拖拉輪椅後傾桿

至於落壆時，最常見莫過於多找一人幫忙，一前一後把輪椅抬下石壆，卻容易抬到手震。其實照顧者一個人也可以推輪椅落壆，不過要很小心。首先把輪椅倒後，背向石𡒊下的行人路。

這時，在輪椅後面的照顧者，雙手把輪椅拉後之餘，前腳大腿也要頂著輪椅背墊借力，後輪才得以降下並輕輕著地。

然後，把輪椅再向後拉，直至前輪貼近石壆邊緣，把一隻腳踏上輪椅後傾桿，輪椅前輪便會翹起，慢慢著地。

至此，心水清的讀者，不難發現推輪椅安全上落石壆的兩大秘訣，亦是最受忽略之處，就是前腳大腿要頂著輪椅背借力，以及適時腳踏輪椅後傾桿！

輪椅後傾桿。設計上，各款輪椅也略有不同。推輪椅上落石壆時，踏著後傾桿，方可借力翹起輪椅前輪。（圖：SORG 網頁）

筆者練習時，試過把膝頭誤當前腳大腿，如「頂腰杉」般弄痛長者腰背呱呱叫。別擔心，熟能生巧，推輪椅前，最緊要為用家佩戴輪椅安全帶，願輪椅使用者與照顧者出入平安。

推著輪椅與照顧對象漫步，享受在一起的時光。（圖：SHVETS production@Pexels)