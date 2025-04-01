思覺失調丨53歲前亞視一姐盛傳因搶人夫「遭落降頭」 ，神隱20年現況曝光

有「翻版李嘉欣」之稱、曾是前亞視當紅一姐、現年53歲的蔡曉儀，自2002年拍罷《法內情2002》便突然於幕前消失，期間曾有傳言指她因搶人夫「遭落降頭」致精神失常，曾兩度自殺。又曾被傳媒影到街頭精神行為怪異等照片。對於有關傳聞，早前蔡曉儀則罕有亮相網台節目不但親回「被落降頭」之謎，更交代自己的健康狀況。

神隱逾20年的蔡曉儀早前接受鍾慧冰（冰姐）的YouTube頻道「冰姐的花樣人生」訪問，罕回過去外界對她的主要的兩大傳聞，包括因私下接工作被亞視解約及搶人夫致元配一屍兩命後「遭落降頭」。再度亮相於熒幕前，蔡曉儀於節目中以一頭金髮示人，雖然較年輕時已發福不少，但受訪時意識思路相當清楚，一洗過去曾被傳媒影到神態呆滯的形象。

鍾慧冰先問起當年有傳言指蔡曉儀因私自接內地劇而遭亞視解約的事情，蔡曉儀直認，自己當時已經受情緒病困擾，因此許多時均不按常規。之後鍾慧冰再問起她曾遭人落降頭的另一傳聞，蔡曉儀則澄清其實是一個誤會：

其實......我嘅情緒病係思覺失調，呢種情緒病係令我有幻覺，誤會以為有人落咗我降頭，其實唔係真實嘅事。但我幻想出嚟然後以為係真，導致情緒出現好大問題，其實因為情緒病先有咁嘅諗法。

當鍾慧冰再追問蔡曉儀是否因思覺失調有幻聽同幻覺？蔡曉儀則回答：

係有呢啲，但每個人有唔同，我幻覺以為被人做呢啲咁嘅事，其實係冇，係情緒病出現呢樣嘢。

蔡曉儀曾有「翻版李嘉欣」之稱，《我和春天有個約會》是她其中一經典劇作。

久違幕前的蔡曉儀近日受訪時，明顯地發福，但思路及精神狀況尚算不俗。

對於被下降頭傳聞，蔡曉儀指是誤會。(影片截圖)

蔡曉儀指自己的情緒病是思覺失調。(影片截圖)

對於江美儀數年前曾在TVB節目《兄弟幫》不開名爆料指，曾有前花旦因做富商第三者，致懷孕元配跳樓，更因此遭人落降頭。當時外界對號入座認為該花旦正是神隱多年的蔡曉儀。節目中，鍾慧冰再次重提江美儀當日的言論，似乎已看透一切的蔡曉儀表示沒有再因此生氣，亦澄清並不是事實：

我唔知點解佢會有呢個故仔啦！但當時我係思覺失調以為有人落咗我降頭，但呢啲事冇發生過，但傳傳吓變得好真。（傳到話係你？）係，後來我解釋番我情緒病有呢啲諗法，但唔係真實。（有冇嬲？）冇，或者佢都誤解咗，所以唔需要擺喺心，解釋番ok，因為嬲一個人好辛苦。

蔡曉儀於片中也交代於沒有拍劇的時間，自己一直靠幫家人打理時裝生意過活，她又指自己經藥物治療及休養過後已經完全康復，亦不需要再吃藥。至於感情狀況，她則指自己仍單身，對感情事隨緣，未來希望可重投演戲工作。

「思覺失調」4大徵狀

根據醫管局資料，「思覺失調」是指一種早期不正常的精神狀態，一般會有妄想、幻覺、思想及言語紊亂等情況出現，並主要有以下4大徵狀:

思想及言語紊亂: 談話內容貧乏、說話急速、缺乏主題、雜亂無章、語無倫次，以至別人難以明白理解。

妄想：一種脫離現實或令人難以置信的想法，但出現「思覺失調」的人則深信不疑。例如他們會有被監視及被迫害的想法。

幻覺：出現「思覺失調」的人會看到、聽到、感覺到一些其他在場人士無法感受到的聲音或事物，但對他們來說是一種非常真實的感覺。

其他與「思覺失調」相關的表徵：懶顧儀容、蓬頭垢面；自我隔離、不願接觸別人；缺乏求學或工作的動力。

香港心理社會康復協會主席、精神科專科醫生王明爍引述研究指，約一半以口服藥治療的思覺失調患者均未能完全遵從醫生處方服藥，如不按時服藥或自行停藥，使復發風險提高近5倍。

轉載自晴報