1985年，日本動畫大師宮崎駿，和高畑勳，創立了吉卜力工作室。2001年，經歷約兩年時間創作的《千與千尋》正式上映，創下316.8億日圓的驚人票房數字。2025年，AI在不消十秒的狀況，為你量身訂造了「吉卜力」風格的街頭自拍照。一下子，時間、空間、心思，力氣... … 變得很是模糊。

AI，Artificial Intelligence 人功智能，在這十年，發展很越趨成熟。不只是社交平台，早已經成功地，送出各自喜歡的影片和帖文，提供專屬的廣告；如今，AI的應用越是千變萬化，不要說上班族按一下鍵盤，打出一些關鍵字，AI就能直接輸出計劃書模樣的文書。就連醫院，已經開始試用AI，來幫助醫生寫報告了... …

如果，十年時間的發展，足以令AI系統，吸收了「吉卜力」風格，創出幾可亂真的圖像。不知道，再多十年，會不會，只需要打些關鍵字，就能自動自覺地，生出照片和食譜步驟來？！到時候，可能不再需要作者了。到時候，餓了，不用跑去餐廳和超商，只要家裡有台打印機，就能把照片裡食物打印出來吃？

那時候，看見的食譜，能不能逐步做到，重要嗎？食物的味道，原型不原型，重要嗎？那時候，生活又變了怎麼樣？思考這個，又重要嗎？！

櫛瓜沙律卷（2人份 ）

時間：40分鐘

材料：

櫛瓜（夏南瓜） 1個/ 白蘑菇 6個/ 紅蘿蔔 半個/ 火箭菜（芝麻菜） 1飯碗 / 新鮮羅勒（九層塔） 2束/全麥麵粉 1.5茶杯

調味：

鹽 半茶匙/ 黑醋 1湯匙/ 糖 1茶匙/ 黑胡椒粉 半茶匙/ 英式芥末 1湯匙/ 紅椒粉 半茶匙/ 橄欖油 1湯匙

工具：

砧板/ 菜刀/ 蔬果刨刀/ 湯匙/茶匙/ 大沙律（拉）碗/ 平底易潔鑊（不沾鍋）/ 鑊（鍋）鏟/ 木舀/ 牛油焗紙（烘焙紙）/ 廚房紙巾/ 不銹鋼盤/ 碟

步驟：

1. 清洗櫛瓜（夏南瓜），切去頭尾，再切成片。

2. 在不銹鋼盤上，平鋪一張 牛油焗紙（烘焙紙），於上再平鋪步驟1，大約4片一行（排），共四行（排）（如圖）。逐少撒上全麥麵粉（如圖），然後逐少撒點清水，至全部都被麵粉漿蓋住。

3. 以中火預熱平底易潔鑊（不沾鍋），將整份步驟2（連牛油焗紙）放鑊裡煎（如圖）。當粉漿形固後，拿走牛油焗紙，繼續在鑊裡煎至兩邊都金黃色（如圖）。重覆至所有櫛瓜都用完。

4. 將新鮮羅勒葉摘下，清洗後，稍為切碎。

5. 將白蘑菇切成片，以中火煎至金黃色，約5分鐘（如圖）。

6. 刨走紅蘿蔔的皮，洗乾淨，切去頭尾，再切成絲（如圖）。

7. 洗淨火箭菜（芝麻菜）後，瀝乾。放大沙律（拉）碗中，加入步驟4-6，以及調味料，徹底攪拌均勻（如圖）。

8. 平鋪 廚房紙巾於盤上，放上步驟3，舀入4湯匙的步驟6（如圖）。

9. 再從底部，用廚房紙巾將之捲起（如圖），用力壓一下。

10. 拿走廚房紙巾，用刀將櫛瓜卷切成大約四份。



筆記：

1. 櫛瓜（夏南瓜）有對人體免疫力很有幫助的維生素C和胡蘿蔔素。

2. 火箭菜（芝麻菜）有增強免疫力的維生素C、K、鈣、鐵質、及葉酸等營養素。

3. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

4. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5. 羅勒（九層塔）有可加強免疫力的維生素Ａ和Ｃ。

6. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。