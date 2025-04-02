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　　賽馬會馬可紀念之家於近日在充滿祝福的氛圍中，得到了各界的支持與協助，為宿生帶來了多項充滿意義的活動。藉此機會，特此感謝每一位支持我們的朋友，使得每項活動均圓滿落幕。

 

　　首先，於1月22日舉行的新春團年飯活動，宿生們在香港九龍東皇冠假日酒店享用佳餚。在酒店及新鴻基地產住宅租賃品牌 Signature Homes的悉心安排下，宿生們得以參與這次難得的用餐體驗。活動當天，酒店精心為我們準備了豐富的菜單以及獨立的宴會廳，讓宿生們感受到與往年不一樣的過年喜悅與温暖。另外， Signature Homes不僅熱情參與此次活動，還為宿生們準備了精美的賀年禮品，包括各種電器和賀年糕點，讓每位宿生都能歡度新年。值得一提的是，Signature Homes的祝福不止於此，他們亦已為宿生於復活節準備了驚喜活動，讓我們期待他們能夠再次帶來快樂。

 

來自各方的祝福

 

　　另一份祝福是由LEAP生活教育活動計劃帶給本院，他們慷慨贊助「色彩躍你跑」跑步競賽的慈善名額，讓本院宿生有機會參與這場別開生面的比賽。對於首次參賽的宿生來說，這不僅是一次眼界大開的經歷，更激發了他們的鬥志。比賽中感動人心的一幕至今難忘：一位宿生在途中抽筋，另一位宿生毫不猶豫地伸出手，兩人手牽手一同衝過終點線，展現了友愛與堅持的精神。

 

來自各方的祝福

 

　　再次感謝所有支持賽馬會馬可紀念之家的朋友們，因為有你們的支持，我們才能持續為宿生們提供更多元化的服務和活動。我們期待在未來的日子裡，能與更多不同的團體共同為孩子創造美好的回憶。

Tags:#賽馬會馬可紀念之家#親子關係
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