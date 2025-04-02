南海海槽大地震︱日本最新估算：近30萬人死亡　經濟損失達292兆日元

遊日小心！日本政府日前發表最新有關南海海槽大地震估算數據，警告若大地震發生，將可能導致近30萬人死亡、經濟損失或超過292兆日元。

據日本媒體報導，日本政府與各專家工作小組於3月31日公佈最新報告，根據更精密的地形數據、房屋耐震程度及興建海嘯避難設施、防波堤等情況，更新「南海海槽特大地震」風險預測。日本氣象廳及地震專家等認為，由靜岡縣到南九州海域的南海海槽，未來有風險發生特大地震。届時日本全國47個都道府縣中，31個縣的764個市鎮，將遭受至少6級以下的震動；並產生超過3米高的海嘯，侵襲福島至沖繩一帶。同時30厘米以上的水浸區域將達11.51萬公頃，比2012至2013年所預計增加三成。

預計近30萬人喪生、經濟損失292兆日元

日本亦預計，南海海槽特大地震一旦發生，最多或導致29.8萬人喪生；其中有7成死者、約21.5萬人死於海嘯，尤以人口密集的東海地區為重災區。另外，還可能有最多95萬人受傷，避難人數達1230萬人，還有多達235萬座建築物完全損毀。

至於地震造成的經濟損失，依照當局將物價上漲因素計算在內的數據顯示，南海海槽地震對日本造成的經濟損失最大可能超過292萬億日元（292兆港元），比上次在2013年的估算值約220萬億日元大幅上升，金額來自包括：商業大廈、住宅樓宇、基建等重建資金。

其餘經濟損失則包括供應鏈中斷、企業倒閉引致的失業問題等，會在一年內對日本生產力造成影響，尤其是太平洋沿岸地區的製造、批發及零售業，會首當其衝。當局還預計，災後會出現制水制電等情況，地震後翌日會有最多3690萬人缺乏食水、2950萬戶家庭停電。

未來30年內80%機會發生8至9級大地震

研究已知，日本東海地區以西的太平洋沿岸為震源的巨大地震，迄今為止反覆發生，最後一次已是上世紀40年代中期。而南海海槽位於日本南面海域，由日本駿河灣延伸至日向灘海域，長約700公里，屬於菲律賓海板塊與歐亞板塊的聚合型板塊邊緣。

「南海海槽地震」，是指位於靜岡縣至宮崎縣對出海域的南海海槽，有機會發生8至9級大地震。對上一次已是1944年於海槽東面發生的7.9級地震；1946年再於西面發生8級地震。日本地震調查委員會曾在今年1月，將未來30年內發生同樣規模的地震機率由原本的「70至80%機會」，上調至80%左右。

同場加映：地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下的物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最主要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

遇地震5招保命

● 躲到堅固家具下面

⚠ 遠離玻璃或容易墜下的物件

● 遠離建築物、斜坡、架空電線等地方

● 勿從高處跳下

● 被埋在瓦礫中不能掙脫時

⚠ 勿大聲呼叫

☑ 應使用敲擊聲或吹口哨求救

● 盡量遠離海岸

⚠ 遇上地震或海嘯

☑ 須向高地逃走

資料來源：香港紅十字會

轉載自晴報