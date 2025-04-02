春日養生│ 清明節前後天氣忽冷忽熱，舒暢肝脾，驅寒保暖推介：艾葉煮雞蛋暖宮湯

「清明時節雨紛紛，現在真的下雨了。」Iris說。

「下雨後天色清徹明朗，所以清明節本來的意思是澄明，表徵物候的節氣，含有天氣晴朗、草木繁茂的意思。隨時時間過去，大家把清明節和慎終追遠連在一起。

在江南一帶，有在清明節吃青團的習俗。青團又稱草仔粿、艾粄，主要的成份為艾草、糯米、豆沙。清明前後，正是艾草最鮮嫩的時候。艾草，即艾葉，是一種十分重的中藥。大家都聽過針灸。針灸其實是兩種治療，一方針，二為艾灸。灸有久火的意思，常見點燃艾絨作溫通之用。艾葉還可陳放最少三年，就可成為艾絨了。

除了外用，艾葉又可內服。艾葉性溫，味苦、辛，入肝、脾、腎經，有溫經止血，散寒調經，安胎的功用。艾葉充滿升發之氣，舒暢肝脾，又是溫陽的。現在天氣忽冷忽熱，很易受寒，我們可以吃艾葉驅寒。」我說。

「有沒有建議？」Iris問。

「一年之計在於春，一日之計在於晨。早餐是十分重要的。很多人因為晚上，早上趕起床上班，沒時間好好進食。吃不好，首先傷的就是脾胃。早上七時至九時為辰時，此時胃的氣血最旺，這段時間是最適合吃早餐的。脾胃是後天之本，氣血生化之源。脾胃功能正常，可以把食物中的精微部分化成氣、血、精、津液，為身體所用，維持身體正常功能。女子以血為用，脾虛血虛，面容憔悴。」我說。

「這麼嚴重啊！」Iris摸著自己的臉蛋道。

「讓我介紹一款簡單又有益的食物，艾葉煮雞蛋。雞蛋很特別，雞蛋白能潤肺利咽，清熱解毒，雞蛋黃則有養陰、寧心、補脾胃的功用。兩者一起吃，十分平和。

每當下雨，天氣稍涼一點。除了要保暖，更要健脾袪濕。我們可以在艾葉和雞蛋的基礎上，再加紅糖、生薑和紅棗，加強脾胃功用。

平日也要注要飲食，不宜大吃大喝，飲食要有節。有沒有試過吃了壽司後腹部感冷？以前我說過任衝二脈要充盈，女子的月經才會正常任衝二脈正正通過腹部，如果我們吃喝生冷，胃腹虛寒，任衝二脈也會受寒不通。

除了吃艾和燒艾之外，運動也是我們補陽的方法。如果平日都少運動，我們可以先散步，每天十五分鐘作為開始。要養生，堅持十分重要。」我說。

「謝謝你。」Iris說。

艾葉煮雞蛋暖宮湯

材料（4人份量）︰

雞蛋2隻、艾葉3錢或鮮艾葉1兩、紅棗4粒、生薑3片、天然紅糖少許

製作方法︰

1. 把艾葉、紅棗和生薑加水1公升，水滾後改細火再煲15分鐘。

2. 加雞蛋後再煲5分鐘至雞蛋熟透。

3. 最後加少許紅糖。

注意︰艾葉有苦味，可以先汆水，減輕苦味，又或把用量減少。