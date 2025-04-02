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治療甲型鏈球菌咽喉炎 針灸效果最理想
針灸穴位

治療甲型鏈球菌咽喉炎 針灸效果最理想

美女中醫
譚莉英
美女中醫

　　每逢轉風天，Rita喉嚨總有一些白色硬物卡著，令喉嚨不適，有時甚至因喉嚨白色異物刺激而出現咳嗽。勉強用棉花棒將異物剔出，那白色小硬物時而色黃、時而色白，並且帶有濃烈的臭味，故令Rita口中帶有異味，尷尬無比。這個問題已經困擾了十年八載，經過多番嘗試，仍然未能解決，Rita煩惱異常。

 

　　Rita 問：「譚博士，從中醫角度來看，我的問題是甚麼一回事？」

 

　　我答：「你的情況是由於感染了甲型鏈球菌（化膿性鏈球菌）導致的咽喉發炎。」

 

　　Rita續問：「有甚麼致病因素？」

 

　　我答：「致病因素：

 

　　中醫無「細菌」概念，但將此類感染歸於 「外感邪毒」或 「熱毒蘊結」，其發病與以下因素相關：

 

1. 外邪侵襲：風熱、濕熱、火毒等邪氣乘虛侵入人體（如咽喉、皮膚等）。

2. 正氣不足：素體虛弱（氣虛、陰虛）、飲食不節（嗜食辛辣肥甘），或起居失調，導致營衛失和，邪毒內蘊。

3. 內生濕熱：脾胃運化失常，濕濁內生，鬱而化熱，與外邪相搏結。」

 

　　Rita問：「是否每一種致病因素的治療方法都一樣？我知你強項是針灸，針灸對這個病效果好嗎？」

 

　　我答：「針灸對這個病效果理想。

 

　　證型分型與針灸治療。

 

　　根據臨床表現，常見證型及對應針刺方案：

 

1. 風熱犯肺（咽喉感染、扁桃體炎）

● 症狀：咽痛、發熱、咳嗽、舌紅苔薄黃。

● 治則：疏風清熱，利咽解毒。

● 取穴：

● 主穴：合谷（大腸經，瀉熱）、曲池（清熱）、少商（點刺出血，瀉肺熱）。

● 配穴：尺澤（肺經）、天突（利咽）、大椎（退熱）。

 

2. 濕熱蘊膚（皮膚感染、丹毒）

● 症狀：局部紅腫熱痛、滲液糜爛、舌苔黃膩。

● 治則：清熱利濕，解毒消腫。

● 取穴：

● 主穴：陰陵泉（健脾祛濕）、血海（涼血）、足三里（調脾胃）、阿是穴（局部圍刺）。

● 配穴：三陰交（利濕）、委中（刺絡放血，瀉熱毒）。

 

3. 熱毒熾盛（重症感染、膿瘍）

● 症狀：高熱、煩渴、局部化膿、舌紅絳苔黃燥。 ● 治則：清熱涼血，解毒排膿。

● 取穴：

● 主穴：十宣（點刺放血瀉熱）、大椎（瀉陽熱）、曲澤（心包經，涼血）。

● 配穴：膈俞（血會，涼血）、豐隆（化痰濁）。

 

4. 正虛邪戀（反覆感染、慢性期）

● 症狀：低熱、乏力、易復發、舌淡苔薄。

● 治則：扶正祛邪，益氣養陰。

● 取穴：

● 主穴：足三里（補氣）、關元（培元固本）、太溪（滋腎陰）。

●  配穴：肺俞（補肺氣）、脾俞（健脾化濕）。

 

　　而你的證型，正正就是風熱犯肺型。」

 

　　Rita問：「其實對於這個病，我試過很多不同方法，但仍然未能解決，這個病手尾很長嗎？」

 

　　我答：「預後評估。

 

1. 急性期：若及時清熱解毒，按體質配合內服中藥（如五味消毒飲、黃連解毒湯），預後較佳。

2. 慢性或反覆感染：需調理脾肺、固護正氣，避免轉為風濕熱、腎炎等併發症。

3. 高風險族群：幼兒、老年人或氣陰兩虛者，易遷延不癒，需長期調養。」

 

　　Rita續問：「其實對於這個病，有甚麼要特別注意的？」

 

　　我答：「注意事項。

 

1. 飲食禁忌： 

● 忌辛辣、油炸、海鮮（發物），防助熱生濕。 

● 宜清淡飲食，如：綠豆、冬瓜、薏苡仁等利濕清熱之品。

 

2. 生活調攝： 

● 保持皮膚清潔，避免搔抓感染部位。

● 調暢情志，避免熬夜耗傷正氣。

 

3. 治療建議： 

● 急性感染期中醫針灸和內服中藥併用，可增效減毒。 

● 慢性期可定期針灸足三里、關元，增強免疫力。」

 

　　Rita 鬆一口氣，說：「看來中醫治療對這個反覆難癒的病是真的有解決辦法。」

 

　　我答：「中醫優勢：針對反覆感染或抗生素耐藥者，中醫通過辨證調理體質，有效減少復發。

 

　　現代機理：研究顯示針刺可調節免疫（如提升白血球活性），並具抗炎作用，有效提升醫療效果。」

 

　　Rita：「看來這次行對方向。」

 

Tags:#針炙穴位#針灸#中醫#甲型鏈球菌咽喉炎#喉嚨不適#咽喉炎#中藥
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