全球10日內發生10次地震！專家提醒：前往日本2地方要特別留意

近期全球地震活動出現異常現象，過去10天內已經發生10宗地震，讓不少人聯想到爆紅日漫《我所看見的未來》的天災預言，當中11個預言夢已經有7.5個成真。近日瘋傳地震將會禍及香港，引起網民關注。有專家就謠言回應，呼籲大家要保持警覺，但與其盲信預言，不如以科學觀測為依據，切勿自亂陣腳。

地震預言｜全球10日10次地震 專家分析發生機率

綜合媒體報道，近期全球地震活動出現異常現象，過去10天內已經發生10宗規模6以上地震，當中有2次屬於規模7以上強震。根據台灣前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋分析，2024年全年共出現100個規模6以上地震，其中包含10個規模7以上地震，換言之，平均每月為8個規模6以上、1個規模7以上地震。而反常的是，2024年3月下旬（從3月21日到3月30日）內的地震頻率已達背景值的3倍之多。美國地質調查局亦指出，中洋脊地區近日也出現罕見的地震活動，在冰島附近頻繁出現規模5以上地震，引發學界關注。

《我所看見的未來》摘文。



《我所看見的未來》摘文。



《我所看見的未來》摘文。

郭鎧紋指出，這種異常現象與全球板塊活動加劇有關。特別是中洋脊作為板塊生成邊界，過去地震活動相對穩定，近期卻出現明顯活躍跡象，可能進一步影響環太平洋地震帶的活動頻率。他續指，近期台灣地區相對平靜，但不能掉以輕心，據歷史經驗，遠距地震的能量傳送導致可能延遲顯現。

比如說，西藏南邊規模7.1的地震，是發生在今年1月7日，結果兩個禮拜以後，嘉義台南才發生規模6.4的地震。

地震預言｜日漫預警7月會發生大地震

對於網路流傳日本爆紅漫畫《我所看見的未來》預言日本將於2025年的7月5日早上5點，與台灣會發生毀滅性大地震和大海嘯的言論，日本預言漫畫家龍樹諒（Tatsuki Ryo）自1976年起便開始紀錄自己的夢境，該漫畫當中講述了11個預知夢，其中更有7.5個經已應驗，包括神戶大地震、阪神大地震、新冠疫情、戴安娜王妃之死以及2011年日本311大地震等。當中提及今年7月5日，日本將會發生毀滅級地震，引發的海潚更會波及香港及台灣，震央處還會隆起新大陸，將台灣、菲律賓和香港連接在一起。

郭鎧紋表示，應以科學觀測為依據。他強調，日本氣象廳一直都有關注千島海溝與南海海槽的變化，也曾推算未來30年內，南海海槽發生大地震的機率是75%至82%。目前日本氣象廳並沒有特別發出「巨大地震注意的特殊警報」。

不過他提醒有計劃到日本旅遊的人要隨時保持警戒，留意千島海溝和南海海槽的地震警示，前往以下地區要分別留意：

北海道：關注千島海溝預警

四國地區：留意南海海槽動態

外遊自救｜港人外遊9大自救指南

由於香港並非地震帶，港人普遍對地震認知有限，以下是9大外遊自救指南，供大家參考。

港人外遊9大自救指南

1. 善用求助電話號碼

2. 下載地震防災app

3. 保命3步驟（趴下、掩護、穩住）

4. 盡量避開雜物較多的空間（如客廳、貯物室）

5. 身處升降機內應按下所有樓層按鈕

6. 切記關火忌用火照明

7. 身處戶外應逃往空曠地方

8. 身處海邊應迅速向高處跑

9. 被困切勿盲目呼救

資料來源：理工大學護理學院《地震自救手冊》、入境事務處

日本地震｜地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

遇地震5招保命

● 躲到堅固家具下面

⚠ 遠離模擬或容易墜下的物件

● 遠離建築物、斜坡、架空電線等地方

● 勿從高處跳下

● 被埋在瓦礫中不能掙脫時

⚠ 勿大聲呼叫

☑ 應使用敲擊聲或吹口哨求救

● 盡量遠離海岸

⚠ 遇上地震或海嘯

☑ 須向高地逃走

資料來源：香港紅十字會

日本地震｜地震23項必備物品

以下為地震發生前必備的23項必需品。

水、食物、防災帽（災難頭套）、衣物（內衣）、雨具、無鞋帶運動鞋、手電筒、收音機、備用電池（手機充電器）、火柴（蠟燭）、急救用品、暖包、毛毯、手套、漱口用品、牙刷 ( 牙膏 )、毛巾、筆（筆記本）、口罩、消毒酒精、肥皂（洗手液）、濕紙巾、溫度計

資料來源：綜合資料來源、《讀賣新聞》

轉載自晴報