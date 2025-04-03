金城武近照曝光！51歲凍齡男神終於回歸 神隱多年 被傳去耕田！網民：披麻袋也帥！

「神枱級」男神金城武自2017年後拍電影後淡出影壇約8年，多年間金城武一直被傳去耕田、養花養草，直到近日知名品牌突然釋出兩組形象照，驚揭他成為品牌代言人驚喜回歸。今年，51歲的他狀態近乎凍齡，引發網友暴動直呼：「以為是AI合成！」

綜合台媒及《風傳媒》報道，日本品牌「無印良品」18日釋出兩組金城武形象照，驚揭將以品牌中國區代言人身分回歸。相片中金城武身穿品牌標誌性白T恤、藍襯衫，牽單車漫步郊野、蹲坐庭院栽種綠植，微捲長髮搭配自然生活場景，畫面清新自然。

金城武｜凍齡外貌掀熱議 網民：披麻袋也帥！

今年51歲的金城武，在照片中狀態近乎凍齡，毫無歲月痕跡，神級顏值令網友都紛紛驚嘆：「披麻袋也帥」、「男神界永遠第一」、「激動到流淚」、「這是AI合成吧？」。

金城武｜金城武神隱多年 曾傳出去耕田種花

金城武自2017年拍完電影《風林火山》後，金城武長居日本近乎神隱，2021年僅短暫為手遊代言後，便沒有再出現於大眾視野，歌手陳昇早年接受訪問時曾透露金城武近況，指對方：「聽說在種田、養花草。」不過消息未獲本人證實。

金城武｜早前突傳天價放售豪宅 關鍵曝光竟與父母相關

據日媒《NEWSポストセブン》（NEWS POSTSEVEN）報道，金城武的父親來自日本沖繩縣，母親則出身台灣萬華區，他在拍攝《神啊！請多給我一點時間》、《二千年之戀》等日劇走紅之後，2004年便在沖繩蓋了一棟3層樓高的豪宅給家人居住；爆料者指，金城武與其家人都住在此處，而大家也都知道這就是「金城武的家」，不過早前就傳出金城武有意出售豪宅，售價為2億日圓。

報道指，該處距離那霸市區約需1小時車程，附近有珊瑚礁環繞的海灘及高爾夫球場，是當地頗受歡迎的別墅區；而金城武的豪宅採用琉球紅瓦屋頂、白色牆壁，且外牆還有守護神「風獅爺」的石像，是十分傳統的沖繩住宅。

金城武的鄰居透露，新冠疫情爆發前偶爾會見到他本人，並指對方每次都會很有禮貌地打招呼，但近來已鮮有遇見他。至於決定賣樓的原因，有知情人士就指出，是因為金城武的父母年事已高，而當地無論去甚麼地方都需要開車，且附近並沒有大型醫院，較為不便，所以才打算出售住處。之後雙親將居住在台灣還是沖繩就不得而知，但據說他們還是希望在沖繩保留一個住處，正考慮在當地購買一套公寓。

同場加映｜6類食材抗衰老

註冊中醫師林惠賢曾接受訪問，建議大家可多吃以下6類食材，又形容它們各有千秋，可助補五臟、益氣血、養陰津及通經絡，達至抗衰老之效：

6類食材抗衰老

1. 紅杞子、黑杞子

它們具滋補肝腎、益精明目的功效。紅杞子是《中藥藥典》的藥物，治療月經不調、更年期症狀、腰膝痠軟、頭暈等；黑杞子則較多用於保健用途

2. 人參

人參可益氣生津，安神定志，補中益肺。《神農本草經》記載人參：｢補五臟、安精神、定魂魄、止驚悸、除邪氣、明目，開心益智，輕身延年。」另外，平日可按年齡及體質，少量服用紅參、黨參、花旗參作調補

3 黃芪

黃芪可補中益氣、益衛固表、提升身體活力，使人感到精神充沛

4. 五加皮

五加皮當中的刺五加可謂人參代用品，有助對抗疲勞，《本草綱目》稱之「久服，輕身耐老」，可補腎強腰、活血祛瘀

5. 黑芝麻

黑芝麻可補五臟，助心肝脾肺腎的運作，《神農本草經》記載黑芝麻｢主傷中虚羸，補五內、益氣力、長肌肉，填腦髓。」

6. 富含花青素的食物

花青素具良好抗氧化功用，能消除人體新陳代謝後所產生的自由基，有助抗衰老，例如桑椹、藍莓、無花果、紫米、車厘子等

資料來源：註冊中醫師林惠賢

資料來源：風傳媒、NEWSポストセブン

轉載自晴報