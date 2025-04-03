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雌激素荷爾蒙｜對身體有何作用？5款可提升雌激素水平的食物
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雌激素荷爾蒙｜對身體有何作用？5款可提升雌激素水平的食物

欣欣食乜嘢
曾欣欣
欣欣食乜嘢

　　提到荷爾蒙，大家都立即想到雌激素；事實上，體內主要有兩款性荷爾蒙，包括雌激素和黃體酮。雌激素，負責女性的性別特徵和生殖能力。而黃體酮，則在月經週期和懷孕期間作用較大。再者，由於更年期期間主要與雌激素水平改變有關，所以大家對這款荷爾蒙有較大的認識。

 

雌激素荷爾蒙對身體有何作用？五款食物提升水平

 

雌激素作用是甚麼？

 

　　雌激素的主要功能是控製女性的生殖變化，但其實在男性和女性身體中也發揮其他作用，包括：

 

　　●    維持心臟及血管功能健康

　　●    維持骨質強度

　　●    健腦及調節情緒

 

　　當到了50歲附近，雌激素與及黃體酮兩款水平都會降低，從而導致影響骨質健康、心情、性慾等。

 

5款食物有助增加雌激素水平

 

　　一般當食物含高水平以下抗氧化營養素，都有可能提供植物雌激素的潛在益處。營養素包括：

 

　　●    異黃酮

　　●    木酚素

　　●    白藜蘆醇

　　●    黃酮類例如槲皮素

 

1。黃豆類食物

 

　　黃豆類食物，例如豆腐、豆奶、知豆、味噌等，都是植物雌激素來源，包括金爵異黃酮以及大豆黃酮兩款異黃酮主要來源。植物雌激素透過與雌激素受體結合來模仿體內的雌激素，並可能模仿雌激素的作用。大量研究顯示，高黃豆類攝取量人士，都與較低乳癌風險有關，特別於已停經女士益處最為顯著。

 

2。亞麻籽

 

　　亞麻籽，是各款植物食物中含有最高水平木脂素，屬植物雌激素的一種，有利於雌激素代謝。2018年一項葡萄牙大型回顧研究顯示，亞麻籽或有助減低乳癌風險，特別對於已停經女士益處最顯著。

 

3。桃子

 

　　雖然木脂素於亞麻籽含量最高，其他植物食物例如桃亦含高水平。2013年美國一項大型研究，分析超過75,000名女士數據，以及各款水果進食量以及乳癌風險關係。結果發現，每星期進食兩份桃，可降低患上乳癌風險。

 

4。覆盆子Raspberry

 

　　人人對草莓都愛不釋手。同樣是紅色莓，覆盆子其實也應該受到重視。覆盆子含有高水平槲皮素，能夠保護血液循環系統，特別是血管硬化及其他冠心病症，同時有助刺激體內雌激素水平。

 

5。紅提子

 

　　紅提子比綠色提子更有營養，大部份超級營養素都是集中在葡萄皮內。一般而言，紅色愈深色，抗氧化含量就愈高。大家也許聽過紅酒對心臟健康有益？當中的益處，大部份來自紅提子一種獨有物質名為白藜蘆醇！但是，由於酒精或增女士乳癌風險，與其飲紅酒，不如就吃紅提子吧。

 

Tags:#健康和營養#荷爾蒙#雌激素#黃體酮#更年期#骨質健康#心臟及血管健康#心理健康#癌症風險#大豆類食物#亞麻籽#桃子#覆盆子#紅提子#植物雌激素
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