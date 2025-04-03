台灣地震中心前主任：緬甸7.9地震能量等同177顆原子彈！未來幾星期台灣或發生6.4級地震

緬甸於3月28日發生7.9級強烈地震，甚至波及泰國曼谷，有專家就指出，其釋放的能量相當於177顆原子彈，並示警台灣未來數周可能發生6級以上的地震，提醒1個地域需特別留意。

綜合《ETtoday新聞雲》、《聯合新聞網》等台媒報道，當地中央氣象署地震中心前主任郭鎧紋指出，緬甸地震是今年截至目前規模最大的地震，所釋放的能量相當於177顆原子彈。而前兩次規模超過7級的地震，分別發生於1月7日中國青藏高原南部（規模7.1）及2月8日加勒比海開曼群島（規模7.6），當中與台灣較有關聯的，是青藏地震與此次緬甸地震的成因。

他表示，這次地震的成因與1月7日的青藏高原地震一樣，都是印度板塊推擠歐亞大陸板塊，而且也是發生在「比喜馬拉雅造山帶再更動變一點的造山帶」。回顧1月青藏高原發生7.1地震時，郭鎧紋就曾指出，揚子地塊（華南板塊）可能因為應力傳遞對台灣西部造成影響；他指，青藏高原受印度板塊向北推擠，繼而向東北方向移動，推擠到揚子地塊，「從四川盆地一直到台灣，這都屬於揚子地塊。」

緬甸地震｜台灣未來數周恐爆6級地震

當時他曾預警台灣可能會受影響，之後1月21日嘉義大埔、台南楠西果真發生規模6.4級的地震。鑑於此次緬甸地震與1月的青藏高原地震成因相同，郭鎧紋示警，未來數周台灣要注意可能會觸發規模6以上的地震。他提醒道：

我們未來兩個禮拜還是要稍微注意一下，看有沒有應力轉移的情形。如果有，我們台灣西部還是可能要注意一下會不會有一些地震的發生。

此外，雖然地震發生在緬甸，但泰國卻受到波及，造成遠在約1千公里外的曼谷高樓劇烈搖晃甚至倒塌，對此郭鎧紋就指出，這是「長週期地震波」所致。他表示，長週期震動波會特別影響到大樓，並舉例指出2011年日本311大地震（規模9.1）發生時，台北101大樓便曾觀測到長週期波動，「當時我們在101大樓上就有觀察到這種長週期的地震波，上面的阻尼器那個大概晃動有一天之久。」

他又提醒，長週期地震波「很可能會去觸發比較遠距離的很高樓層，對矮的房子比較不會有影響」，因此強震發生後，相關地區高樓建築的耐震性仍應持續監測與重視。

對於郭鎧紋的說法，台灣中央氣象局震測報中心現任主任吳健富就解釋，沒有地震發生時，全球就是處於平衡狀態，地層都在其可承受的狀況。然而一旦發生地震，就代表該地的能量釋放，「應力」也會因此降低，其他地區岩層所承受的壓力自然會提高、「應力」也相較高，自然就有機會引發地震，可以想像為「蹺蹺板」的高低起伏。

另外，吳健富亦指出，目前的地震預測技術其實尚未能精準掌握地震發展的地點、時間及規模，而台灣本來就處於板塊邊界上，因此需要「超前部署」防震準備、時時警惕，才能夠因應突如其來的災變。他提醒市民，若收到當局發出的地震警告，就應立即趴下找掩護，並穩住自身，平日亦應該注意家中位於高處的櫃子、重物是否已固定，以免劇烈搖晃掉下導致受傷。

緬甸日前發生7.9級地震，根據網上多段影片顯示，曼谷有一棟大樓於地震發生時，突然於數秒內令全幢倒塌，令周邊地方捲起濃濃沙塵，地下的民眾見狀亦不斷奔跑逃離。另外，曼谷一間豪華酒店內的窗簾亦不斷地搖晃，氣氛非常緊張。除此之外，有人亦影到緬甸的大橋Ava Bridge倒塌。緬甸地震至今死亡人數增至1,600多人、3,400多人傷、130多人失蹤。

曼谷有一棟大樓於地震發生時，突然於數秒暑便全幢倒塌，令周邊地方捲起濃濃沙塵。（影片截圖）

地下的民眾見狀不斷奔跑逃離。（影片截圖）

網上流傳曼谷一棟興建中建築物倒塌。（圖片來源：X@Mr_Whathapened）

民眾紛紛躲避。（圖片來源：X@Mr_Whathapened）

有人亦影到緬甸的大橋Ava Bridge倒塌。

曼谷多個建築物出現搖晃，有酒店泳池變瀑布。

曼谷多個建築物出現搖晃。

掛畫於室內大幅度擺動。(影片截圖)

不過，更駭人的是，地震發生有不久有人於社交平台發現原來曾有網民於當日曾發文預料會有大地震發生：

「2025年，3月28日，中午12：12分。有史以來，最長時間左耳(低頻)，持續10秒以上。24小時內，可能會發生7級以上地震。台灣，印尼，日本，中國，菲律賓。」

同場加映：地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件：身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

1.躲到堅固家具下面

⚠ 遠離模擬或容易墜下的物

2.盡量遠離海岸

⚠遇上地震或海嘯

☑ 須向高地逃走

3.被埋在瓦礫中不能掙脫時

⚠勿大聲呼叫

☑ 應使用敲擊聲或吹口哨求救

4.勿從高處跳下

⚠身處戶外

5.遠離建築物、斜坡、架空電線等地方

⚠身處戶外

資料來源：香港紅十字會

資料來源：《ETtoday新聞雲》、《聯合新聞網》

轉載自晴報