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TVB綠葉王現身七欖球賽　疑轉行做保安，親自回應傳言　自揭猛料背景網民驚嘆
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TVB綠葉王現身七欖球賽　疑轉行做保安，親自回應傳言　自揭猛料背景網民驚嘆

健康解「迷」
健康解「迷」

　　演員只是part time！TVB藝人楊證樺入行近30年一直演配角的角色，日前，他被網民捕獲現身在啟德體育園舉行的香港國際七人欖球賽，身穿保安員制服監場，被懷疑「轉行」。楊證樺親自回應傳言，同時他的幕後工作也曝光，背景超猛料令網民驚嘆。

 

　　近期熱播的TVB劇集《奪命提示》，楊證樺在劇中飾演神秘訊息情報科警員司徒弼，演技備受觀眾認可。但日前在啟德體育園舉行的香港國際七人欖球賽中，有網民就驚見楊證樺身穿印有工作標誌的保安制服現身球場，雙手交叉胸前站在場邊，神情嚴肅認真地觀察現場四周，似乎正在執行安保相關任務。

 

　　網民隨即以為楊證樺已默默轉行，拍下照片並上載到社交網站好奇發問：「唔做TVB啦？」，但就有留言不滿此舉：「人哋腳踏實地返工又關你事？」

 

敬業樂業︱TVB「綠葉王」現身七欖球賽疑轉行做保安周圍巡 猛料背景曝光網民respect

敬業樂業︱TVB「綠葉王」現身七欖球賽疑轉行做保安周圍巡 猛料背景曝光網民respect

敬業樂業︱TVB「綠葉王」現身七欖球賽疑轉行做保安周圍巡 猛料背景曝光網民respect

敬業樂業︱TVB「綠葉王」現身七欖球賽疑轉行做保安周圍巡 猛料背景曝光網民respect

敬業樂業︱TVB「綠葉王」現身七欖球賽疑轉行做保安周圍巡 猛料背景曝光網民respect

敬業樂業︱TVB「綠葉王」現身七欖球賽疑轉行做保安周圍巡 猛料背景曝光網民respect

敬業樂業︱TVB「綠葉王」現身七欖球賽疑轉行做保安周圍巡 猛料背景曝光網民respect

 

幕後猛料工作曝光

 

　　對此，楊證樺在媒體查詢時親自解答，表示他沒有轉行，而是與一位商業夥伴合作，投資了Clement Shield安全管理公司，負責這次在香港啟德體育園舉辦的國際七人欖球賽的高效安全，安保部署，人手管理，控制秩序，及場館內外最核心的安全管理計劃工作。而楊證樺就擔任保安公司公共關係科的代表，並以老闆身份親自監場。

 

　　而在七欖賽事完成後，楊證樺亦在社交平台上載照片，愉快表示「任務完成」。其太太沈可欣及兩名兒子亦有到場支持。

 

　　事實上，楊證樺除了作為TVB演員，稱職完成幕前工作外，私下一直有投資不同生意。除了是保安公司老闆之一，他亦有經營動物醫院、美容店和廚具用品及食品等。有網民知悉後稱讚他不但是「勤奮好演員」，還非常具備生意頭腦：「好勁，上晒岸」、「無論做咩工都respect！」。

 

入行近30年敬業樂業

 

　　現年49歲的楊證樺入行近30年，參演逾過百部劇集，代表作包括《巾幗梟雄之義海豪情》、《法證先鋒III》、《愛回家》系列等。儘管大多是演閒角，但他仍用心演繹每個角色。據悉，楊證樺當年在《巾幗梟雄之義海豪情》演日本軍官宮崎少佐一角，為了只有9句的日文對白，他還專門找到日文老師，從零開始苦練，更帶老師到片場監場，最後成功塑造成為他的經典角色之一。

 

轉載自晴報

 

Tags:#TVB#楊證樺#網絡熱話#七人欖球賽#啟德體育園#健康#保安員
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