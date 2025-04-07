深圳高級月子中心｜36歲內地女星臨盆在即，公開會來港剖腹生產，豪花百萬坐月100天

有錢任性！內地女星張檬過去身陷各種是非爭議，2022年下嫁韓星老公，婚後歷經備孕艱辛，終於在去年9月宣布成功懷孕。近日即將臨盆的她表示會在生產後坐100天月子，更曝光已看中一間高級月子中心，估計花費總價約百萬人民幣；韓星老公時刻伺候更被網民嘲諷「像伺候祖宗」。

現年36歲的內地女星張檬曾出演過「倚天屠龍記」、「夏家三千金」等劇集成名，可惜之後身陷第三者爭議和整容風波，重挫演藝事業。2022年，張檬與男團「至上勵合」韓籍成員金恩聖結婚，收穫幸福。

婚後3年備孕失敗 做試管嬰兒成功懷孕

據內地媒體報道，張檬在婚後積極備孕，可惜一直無法順利懷孕。最終她透過人工授孕方法，在去年9月宣布成功懷孕。即將臨盆的她在懷孕35周最後一次產檢時，被發現有宮縮情況，且胎兒臀位繞頸，被醫生告知無法順產，必須採剖腹產，讓她為此感到非常害怕緊張。

豪花百萬坐月100天

目前，懷孕36周的張檬在社交平台拍片分享生產計劃，表示為身體健康考量，她選擇到香港生產，並因高齡剖腹產，決定生產後要「坐100天月子」。

從張檬分享的影片内容可見，她和韓星老公決定產後將入住深圳某高級月子中心。他們更選定最豪華的56天套餐，享受包括專業護理24小時服務及百日護士隨行，總價約百萬人民幣。

張檬在影片中更不禁流露出享受的神情，已迫不及待要入住。她表示，坐月子是女性一生中最重要的階段，必須給予足夠的重視和照顧。她和老公計劃，在坐滿100天的月子調養身體同時，也會學習新手爸媽該具備的湊仔技能。

網民嘲諷：像伺候祖宗一樣

然而，張檬「坐月子100天」的話題也隨之登上微博熱搜。雖有不少人支持她的選擇，認同產後調養不能馬虎；但也有網民認為此舉太浮誇，留下酸言酸語：「有錢好辦事」、「有那條件坐一輩子也沒人管你」、「老公像伺候祖宗一樣」。

轉載自晴報