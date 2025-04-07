42歲前港姐夜巿賣雞腳展現拼勁，不斷自我增值，成為心靈治療師

心態好好！前TVB女演員陳思齊（原名陳凱怡），近年工作遇到樽頸，決定退出演藝圈後不斷自我增值，先是進修按摩治療成為專業心靈治療師，日前又透過社交平台宣布擺檔賣雞腳，誓言「要做雞爪皇后」。

驚喜公開新身份：我要做雞爪皇后

3月31日，現年42歲的陳思齊透過內地抖音平台公開新身份，指經過深思熟慮，決定來到佛山功夫夜市「擺檔賣雞腳」，更自嘲是過氣藝人再就業，展現拼勁：

人生就沒有甚麼不可以做的。我要來這裡學習擺攤，我要做雞爪皇后！

陳思齊轉行的消息一度登上微博熱搜，網民紛紛為她加油打氣：「拿得起放得下，支持你」、「工作不分貴賤」、「重新來過不丟臉，加油！」；甚至還有網民藉機示愛：「思齊別擺攤了，嫁給我」、「請問娶思齊需要甚麼條件？」。

曾遭傳整容失敗 遇工作樽頸退圈做「骨妹」

陳思齊自2000年競選香港小姐入圍5強後出道，代表作有《皆大歡喜》、《老婆大人》、《搜神傳》、《我的野蠻奶奶》、《律政新人王》等，因清秀童顔外表及精靈演技而經常被安排出演「妹妹」、「丫鬟」角色，深受觀眾歡迎。

儘管有香港小姐頭銜及參與多套經典劇集經驗，但由於年紀漸長，陳思齊認為自己「不能一世靠樣搵食」，不適宜再扮演「妹妹」；她曾在抖音影片中坦言，找不到適合自己的角色和工作，遇上事業樽頸。她最終在2013年離開TVB，加入香港電視並演出了數套劇集；2015年正式退出娛樂圈。

此後，陳思齊選擇讀書，進修音樂治療及香薰按摩課程。因為媽媽曾患五十肩，孝順的陳思齊為媽媽學習按摩，以幫助紓緩痛楚。陳思齊亦趁機決心進修有關知識，最終成為心靈治療師，治療療程結集了催眠、音樂治療和香薰，目的幫客人減壓紓緩。

陳思齊更不介意向人自稱是「骨妹」：

因這都只是一份工作，不會覺得曾是演員而高人一等，或是一件矚目的事。

而陳思齊過去還被傳出疑似整容失敗，引起不少輿論；但真相是她在擔任美容院代言人時，因打針導致面部僵硬、鼻子變形。目前年過40的她，原本的美貌早已恢復正常，童顏依舊。

轉載自晴報