改善腦退化 懷緬治療要趁早！拆解成功秘訣

杜琪峯監製的電視劇《三命》戲味十足，拷問命運與機遇，成為近日熱話。劇情細膩令人回味外，不少畫面復刻80年代場景，舊情滿載。好友說起此劇實景拍攝，而部分街道設施如欄桿，2015年後改變了設計，成為劇中「穿崩」位，無法悉數還原舊香港面貌。這種虛實相間，令筆者想起專攻腦退化長者的「懷緬治療」，正正因為現實不復當年，要鼓勵老友記回憶過去的經歷，以至重遊舊地，減慢記憶退化。

電視劇《三命》實景拍攝，呈現80年代的香港情懷。(圖：《三命》劇照)

家有腦退化患者的照顧者，總會聽說過，多些跟患者一起看看舊相片，談談童年往事，能夠刺激記憶力。直至早前修讀「復康助理」課程，筆者得悉這類舊相回顧，屬於「懷緬治療」的一種，也是人們在家中，成本最低亦最容易實行的記憶訓練法。

引導長者話當年 建立自信

所謂「懷緬治療」，是指透過不同手法，去鼓勵長者話當年，分享和討論過往經歷。重點除了刺激記憶力，更能夠對長者的情緒、自我形象及認知能力，帶來正面影響。

當長者談論工作、拍拖結婚生仔等遠期記憶時，有機會與別人侃侃而談，自自然然促進社交，改善言語表達能力。如果那些是光輝時刻或個人成就，自尊與自信即刻返晒嚟。

不過，這跟一般人「認叻」有分別。因為腦退化長者深受「無記性」，忘掉近日事物等病徵困擾，生活障礙重重，不斷被否定，極需要被諒解和接納。而分享舊時威水史，記得前塵往事，已是少數能夠讓他們有滿足感的方法，有助重建早已瓦解的安全感，紓解潛藏在內心的憂傷，並減低抑鬱發作的機會。

於是，無論是個人訓練，還是長者中心的小組活動，懷緬治療也很常見，給長者重新感受和整理人生的片刻。除了威水史和兒時回憶，懷緬甚麼事物最奏效？

善用道具與舊相 打開話題

日前參觀房協雋康天地懷緬治療專區，當中展示協助長者回憶的物品，頗具啟發性。這些道具包括結婚喜慶用品、食物、童年玩具如陀螺等，以及象徵昔日交通工具的玩具車，相信均容易與老友記打開話匣子。

房協雋康天地開放日，中心內的懷緬治療專區，展示一些有助引導長者話當年的物品。

對於照顧新手，或者不知道腦退化長者的背景時，要避免踩雷，不如由衣食住行的話題開始，與長者傾談，引導他們分享。筆者上課練習懷緬治療時，模擬與長者一起玩挑竹籤等兒時遊戲，以及顯示點心模型，分享味道與飲食喜好，深感食和玩乃人生大事，最易引發共鳴。

傳統遊戲挑竹籤，是懷緬治療常見的用具。(圖：Loodens網頁)

有時間又有餘力，重遊舊地也是好點子，簡直是重新製造照顧者與老友記的共同回憶了，雖則本城舊景已寥寥可數。

正面回憶 快樂作結

以上方法，也許讀者已輕易嘗握，然而懷緬治療要成功，最重要的秘訣是，引導回憶要正面，以快樂談話作結。

畢竟傾談時，容易墮入不斷提問老友記「記得這是甚麼嗎？」的套路，萬一老友記忘掉了，仍然再三追問，往往落得照顧者和老友記也感「無癮」的下場。為免尷尬，還不如直接引導如「這張相片入面，是你的家鄉，左邊是你，右邊是誰？」

回顧舊照片，喚起長者的遠期記憶。(圖：cottonbro studio@Pexels)

這是職業治療師與筆者的腦退化父親進行懷緬治療的情況。家父發病初期，對家鄉、就讀的小學、中學等青少年回憶，尚有認知，笑容滿面。他從前那些泳褲還未乾透，已急不及待穿上並跳下水裏，游水贏過別人的威水史，還得靠懷緬治療，讓我這個女兒對老父知多一點點。

懷緬治療當前，快樂最重要，美好舊夢終須一記。本來由於執屋，打算把舊相簡化處理的我，決定暫且先把生活照保留下來，以作老後不時之需。

老實說，懷緬要趁早，身處認知障礙早期的患者，仍有機會透過懷緬喚起不少遠期回憶，就由看電視劇，看舊照片開始吧。