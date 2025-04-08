易經名家山今老人講煩惱與養生！煩惱源自貪嗔痴？何謂「煩惱即菩提」？自我反思減煩養生

常說煩惱就如頭髮絲，剪不斷，理還亂。今集就和大家分享關於煩惱與養生的課題！原來煩惱一詞出自佛家？梵文早已揭示煩惱和頭髮的關係？煩惱源自「三毒」貪嗔痴？有謂「煩惱即菩提」，我們應如何看待煩惱？如何自我反思減煩養生？即聽易經名家山今老人岑逸飛講解！

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