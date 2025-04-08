歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet香港好去處小紅書版！追蹤@通仔GoGoGo獲取最新情報！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
易經名家山今老人講煩惱與養生！煩惱源自貪嗔痴？何謂「煩惱即菩提」？自我反思減煩養生
身心靈放鬆

易經名家山今老人講煩惱與養生！煩惱源自貪嗔痴？何謂「煩惱即菩提」？自我反思減煩養生

山今養生智慧
山今老人岑逸飛
山今養生智慧

　　常說煩惱就如頭髮絲，剪不斷，理還亂。今集就和大家分享關於煩惱與養生的課題！原來煩惱一詞出自佛家？梵文早已揭示煩惱和頭髮的關係？煩惱源自「三毒」貪嗔痴？有謂「煩惱即菩提」，我們應如何看待煩惱？如何自我反思減煩養生？即聽易經名家山今老人岑逸飛講解！

 

 

Read more：

易經名家山今老人講防癌！黑朱古力、番茄助防癌！ 生活習慣影響癌細胞？如何保持正面人生觀？

易經名家山今老人講舌頭與養生！舌頭紅中帶白最好？舌苔厚薄反映身體狀況？推介一款湯水改善脾胃
　

Tags:#易經#山今老人#養生智慧#養身#養生#健康#長壽#岑逸飛#身心靈放鬆#煩惱
Add a comment ...Add a comment ...
易經名家山今老人講「食生果」秘訣！「一日一蘋果醫生遠離我」係真？水果在一個時段狀態吃最吸收最有益！蘋果要連皮食？吃這種藥不宜吃牛油果
更多山今養生智慧文章
易經名家山今老人講「食生果」秘訣！「一日一蘋果醫生遠離我」係真？水果在一個時段狀態吃最吸收最有益！蘋果要連皮食？吃這種藥不宜吃牛油果

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處