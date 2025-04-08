易經名家山今老人講煩惱與養生！煩惱源自貪嗔痴？何謂「煩惱即菩提」？自我反思減煩養生

身心靈放鬆易經名家山今老人講煩惱與養生！煩惱源自貪嗔痴？何謂「煩惱即菩提」？自我反思減煩養生 山今老人岑逸飛 山今養生智慧 山今老人岑逸飛 山今養生智慧 文化工作者，專研哲學，尤精於《易經》義理，游走於儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見解精闢。現為傳媒及文化工作者，並任教港大專業進修學院，開設「岑逸飛講壇」課程，內容除易經外，尚包括中國諸子百家。 Share 08/04/2025 常說煩惱就如頭髮絲，剪不斷，理還亂。今集就和大家分享關於煩惱與養生的課題！原來煩惱一詞出自佛家？梵文早已揭示煩惱和頭髮的關係？煩惱源自「三毒」貪嗔痴？有謂「煩惱即菩提」，我們應如何看待煩惱？如何自我反思減煩養生？即聽易經名家山今老人岑逸飛講解！ Read more： 易經名家山今老人講防癌！黑朱古力、番茄助防癌！ 生活習慣影響癌細胞？如何保持正面人生觀？ 易經名家山今老人講舌頭與養生！舌頭紅中帶白最好？舌苔厚薄反映身體狀況？推介一款湯水改善脾胃 Tags:#易經#山今老人#養生智慧#養身#養生#健康#長壽#岑逸飛#身心靈放鬆#煩惱 Add a comment ...