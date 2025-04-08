腸胃炎│14歲女生內地旅遊 返港後不適求醫 診斷為患腸胃炎，回家後突抽搐昏迷 送院搶救不治

一名14歲少女，上周五（4日）晚上7時半在油塘油麗邨家中突暈倒，其父見狀報警，並將她經救護車送往聯合醫院搶救，惜最終不治。據了解，死者生前健康良好，上月底與家人返內地旅行後，感到頭暈及不舒服，她離世前一日亦曾求醫，當時被診斷患腸胃炎。

一名14歲少女於油塘油麗邨卓麗樓一單位客廳位置突暈倒，其父見狀於是報警。警方及救護員到場，立即將女生送往聯合醫院搶救，惟最終證實死亡，死因有待驗屍後確定。據了解，死者家人曾向警方透露女死者生前並沒有甚麼大病，健康一向良好。上月30日，她跟家人去開平旅行後回港便開始一連串不適，曾自行食成藥，惟情況未見好轉。死前一日早上，女生亦曾因嘔吐往私家診所求醫，當時被醫生診斷為腸胃炎，她其後回家服藥休息，豈料數小時後卻突然抽搐及暈倒。

腸胃炎7個情況要睇急症

香港港安醫院急症科及危重病學顧問醫生高曉輝曾表示，腸胃炎可由細菌或病毒引起，病毒性腸胃炎症狀包括水樣腹瀉、胃痙攣、噁心、嘔吐、發燒等症狀。一般人可自行病癒，但幼童、長者、體弱人士必須小心，病毒性腸胃炎可令患者脫水，有死亡風險。因此，患者必需注意補充水分。

高曉輝指通常病毒性腸胃炎都可以自行痊癒，不過，如果出現以下情況，便要留意，甚至看急診及早接受治療，例如：

腸胃炎個情況要睇急症

● 24小時不能排尿

● 嘔吐或腹瀉持續兩天以上

● 吐血

● 出現脫水包括過度口渴、口乾、深黃色尿、少尿或無尿以及重度虚弱、頭暈或頭暈目眩

● 大便出血

● 胃痛

● 高燒

資料來源：香港港安醫院一司徒拔道 駐院急症科及危重病學顧問醫生高曉輝

轉載自晴報