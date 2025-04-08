脂肪肝｜40歲男患重度脂肪肝，醫生建議每日吃2類食物，一年病情大改善

脂肪肝在香港十分常見，與現代人生活模式及飲食影響有關，如惡化有機會發展成為致命的肝病。但透過正確的飲食調整及特定的營養補充，可改善肝功能，甚至有可能逆轉脂肪肝。腎臟科醫生江守山分享了一名重度脂肪肝患者的成功案例，這名患者透過每天攝取「2類食物」，在一年內將病情由重度改善至輕度。

腎臟科醫生江守山在節目《健康好生活》中提到，一名40多歲男子患有重度脂肪肝，肝功能檢查結果異常。即使醫生建議他運動、減肥，但患者始終未有執行，其後轉到江守山的門診就醫後，江守山決定從飲食著手，要求患者戒掉精緻醣類，並禁止飲用含糖飲料。

KO脂肪肝｜每天吃「2類食物」改善肝功能

江守山建議患者每日攝取2公克「魚油」，以幫助清除肝臟內的脂肪，並同時食用「西蘭花」。研究顯示，西蘭花中的蘿蔔硫素能在細胞外產生作用，形成抗氧化物質Nrf2，從而進入細胞核，促進大量RNA的生成，最終合成解毒蛋白質，幫助身體排毒。

江守山表示，透過飲食調整，也能有很好的效果。該患者經過前6個月的治療後，脂肪肝從重度降至中度，肝功能也已恢復正常。隨後再經過6個月的持續治療，病情進一步好轉，改善至輕度脂肪肝，現時在門診接受追蹤。江守山提醒，若重度脂肪肝未適當治療，可能會演變為肝硬化甚至肝癌。他建議患者在接受藥物治療的同時，搭配適當的飲食療法，將能獲得更佳的療效。

同場加映｜7招改善脂肪肝 1年顯著見效

日本肝臟權威栗原剛博士近期在《東洋經濟新報社》專訪中指出，脂肪肝其實是「最容易治療的肝病」，只要改變日常習慣就能有效改善。他提出7項實證有效的做法，其中連最基本的刷牙和吃黑朱古力都有效：

7招擊退脂肪

每天刷舌頭

● 早晚徹底刷牙，每天至少刷一次舌頭

● 牙周病菌進入血液後會引發肝臟發炎

慢食

● 每口嚼30次，每餐1500次：控制食量和進食速度

● 進食太快會刺激血糖飆升，促使肝臟囤積脂肪

喝綠茶

● 兒茶素能抑制餐後血糖波動，促進脂肪代謝

● 每日飲用2-3杯效果最佳

食黑朱古力

● 建議食可可濃度70%以上黑朱古力

● 含可可多酚改善胰島素阻抗

深蹲+快走

● 深蹲：每天2次，每次2-3組（每組5下，動作各5秒）

● 快走：每日8,000步，保持挺胸大步、時速5-6公里

戒飲含糖飲料

● 液態果糖會直接轉化為肝脂肪

減少攝取碳水

● 不建議完全戒斷

● 可逐步減少主食量10至20%

● 配魚肉蛋豆等蛋白質，穩定血糖

資料來源：日本肝臟權威 栗原剛博士

KO脂肪肝｜10種食物逆轉脂肪肝

台灣營養師程涵宇在《常春月刊》分享關於逆轉脂肪肝的食物，指出患上脂肪肝可以毫無症狀或先兆，往往有近8成以上人士做體檢時才發現。有少數人是出現食慾不振、疲倦、腹脹、上腹壓迫感及噁心、嘔吐等症狀；嚴重患者已有肝腫大或肝功能異常等症狀才求醫。

程涵宇指出，脂肪肝的成因大多數是不良生活和飲食習慣造成，包括放縱飲食、睡眠和運動不足、或是抗氧化壓力造成內臟脂肪形成。故此，她建議要保持健康均衡飲食、過重人士需要減肥，大眾應該養成恆常運動的習慣。她亦建議可先從飲食入手，推薦10種食物逆轉脂肪肝：

10種食物逆轉脂肪肝

咖啡

● 降低肝臟酵素

● 抗氧化+減少細胞損傷

● 減少內臟脂肪累積

建議食法

● 無糖美式黑咖啡

● 每天最好不超過2大杯

綠色蔬菜

● 如菠菜、高麗菜和芥蘭

● 富含膳食纖維，提升飽足感、控制體重

● 降低血糖和膽固醇

● 富含抗氧化劑，如維他命C、A、K、B和礦物質鐵、鈣、鎂及多酚

建議食法

● 不要過度烹煮，避免蔬菜營養素大量流失

● 建議用無水快炒方式來烹煮蔬菜

豆類

● 黃豆、鹰嘴豆等蛋白質豆類

● 低脂、富含植化素、抗性澱粉

● 有助減重減脂，保護肝臟

● 減少肝臟脂肪積聚

● 適合有心血管疾病、高血壓的人食用

建議食法

● 宜選擇無糖蛋白質豆類製品

● 如無糖豆漿、無糖豆花等

● 避免攝取過多的熱量

魚類

● 魚類含有豐富的Omega-3魚油

● 抗發炎、減少肝臟發炎反應

● 增加體內好的膽固醇（HDL）

● 降低三酸甘油酯和壞膽固醇（LDL）

建議食法

● 正確選擇魚類

● 如鯖魚、秋刀魚、圓鱈、扁鱈等低重金屬安全來源的魚

● 建議一週吃魚貝類兩次以上更佳

燕麥

● 富含膳食纖維、維他命E等抗氧化物

● 能夠對抗體內自由基，減緩氧化反應

● 促進腸道健康、預防便秘、降低膽固醇和控制血糖

建議食法

● 用開水沖泡燕麥片

● 或是把燕麥片加入牛奶、豆漿或咖啡等

● 將燕麥加入白米一起煮

● 增加主食的纖維量

堅果

● 含有單元不飽和脂肪

● 對於心腦健康有益

● 富含抗氧化劑，如維他命E

● 有助於對抗體內的氧化反應，修補細胞損傷

建議食法

● 常見有腰果、核桃、杏仁等

● 每天建議攝取20克

● 運動後吃：增肌、幫助肌肉修復

薑黃

● 刺激血液循環，天氣冷多吃有暖身效果

● 預防心血管疾病及失智症等疾病

建議食法

● 推薦熱門餐點：咖哩飯、咖哩麵

● 將薑黃粉灑在食材上或打進蔬果汁

橄欖油

● 含不飽和脂肪酸

● 幫助體內的脂肪代謝，調整體內的體脂肪

建議食法

● 建議使用低溫或是輕烹調，保留最多抗氧化營養素

● 可直接烹調

● 惟謹記橄欖油遇熱恐流失營養

大蒜

● 富含抗氧化劑，如硫水化合物

● 蒜素：提升免疫力

● 硫化物：殺菌、防癌和預防心血管疾病

建議食法

● 將蒜頭的薄膜剝掉

● 與空氣稍微氧化一下釋放蒜素

● 不要煮太久：削弱蒜素功能

● 建議上碟前加入蒜保留營養

黑木耳

● 「腸道的清道夫」

● 富含膳食纖維、多醣體同

● 潤腸排便、防宿便

● 有降膽固醇

建議食法：自製黑木耳露

做法：

1. 一把黑木耳加入4倍的水，打成汁

2. 可加入菠蘿或枸杞增加甜味和飽足感

資料來源：營養師 程涵宇

KO脂肪肝｜8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青指出，一般來說，只要肝臟細胞中脂肪含量高於5%，就算是脂肪肝。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

8種護肝營養素

1. 抗氧化蔬果（維他命A）

● 紅蘿蔔、蕃薯、黑豆、菠菜、通菜、芒果、哈密瓜、木瓜

2. 抗氧化蔬果（維他命B）

● 深綠色蔬菜、堅果、乳製品、蘆筍、菠菜、香蕉、葡萄、蝦、生蠔

3. 抗氧化蔬果（維他命C）

● 番石榴、奇異果

4. 抗氧化蔬果（維他命E、Omega-9）

● 葵花籽油、苦茶油、橄欖油、牛油果

5. 優質蛋白質

● 豆腐、豆乾、黃豆製品、瘦肉

6. 藻褐素

● 褐藻類的海帶及昆布

● 含有豐富水溶性膳食纖維，當中的藻褐素（Fucoxanthin）可促進脂肪代謝，提升代謝功能，降低胰島素抗性，所以能避免脂肪囤積在肝臟並形成脂肪肝。

7. 具解毒功能植物營養素

● 西蘭花、椰菜花、椰菜、白菜、

8. 抗炎抗氧化食材

● 蘆筍、橄欖菜、小唐菜、冬菇、蘑菇

● 茄子、葡萄（花青素）

● 番茄、南瓜（茄紅素）

資料來源： 營養師余朱青

轉載自晴報