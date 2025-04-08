腸癌｜大腸水療排毒13年、運動逾30年 仍被癌魔找上！58歲前艷星患直腸癌4期，1原因癌指數升高

台灣58歲前艷星兼「整形皇后」顧婕（原名吳茉凡），去年4月確診大腸直腸癌四期，入院接受兩次手術後於5月順利出院。她近日在網上自爆因1事導致癌症指數升高，又憶述自己當初確診時「還以為是愚人節」。

顧婕於4月1日在個人Facebook專頁發文，表示自己和好友都得到了「上帝的禮物」，對方是淋巴癌末期、復發兩次，她則是大腸直腸癌四期，但上個月因為生氣，導致癌症指數「升高了一點點」。

她又回憶去年醫生告訴確診癌症四期的一刻，坦言「我還以為是愚人節，我只是喜歡吃垃圾食物跟宵夜，有這麼嚴重嗎？」從未想過會患癌的她自爆做了13年大腸水療，而且是天天做，「一天至少兩次，排毒排得非常乾淨」，不料卻還是罹患大腸直腸癌四期。顧婕指，她原以為自己可以像蔣宋美齡一樣長壽，活到106歲，表示自己在健身房運動超過30年，但依然避不過患癌，感到十分悲哀。

此外，她也在帖文中曬出近照和美食，其中包括沙律、炸雞、漢堡包、薯條、意粉和燉飯等，開心表示與好友相約吃下午茶，約了一年終於成行，沒想到卻意外引起粉絲留言關心，「你還吃炸雞，真的是沒有在怕」。

顧婕於去年4月確診罹患直腸癌4期，且癌細胞轉移肝臟。（圖片取自Facebook）

顧婕於去年4月確診罹患直腸癌4期，且癌細胞轉移肝臟。（圖片取自Facebook）

顧婕於去年4月確診罹患直腸癌4期，且癌細胞轉移肝臟。（圖片取自Facebook）

顧婕曾於90年代來港發展，因愛美而多次整容，有「整形皇后」之稱。

顧婕曾於90年代來港發展，因愛美而多次整容，有「整形皇后」之稱。

顧婕過去從未想過自己會患癌，憶述確診一刻「還以為是愚人節」。（圖片取自Facebook）

顧婕過去從未想過自己會患癌，憶述確診一刻「還以為是愚人節」。（圖片取自Facebook）

她表示自己在健身房運動超過30年，結果還是避不過患癌的命運。（圖片取自Facebook）

顧婕表示在醫生宣布自己確診時感到難以置信，認為「我只是喜歡吃垃圾食物跟宵夜，有這麼嚴重嗎？」（圖片取自Facebook）

顧婕表示在醫生通知自己確診時感到難以置信，認為「我只是喜歡吃垃圾食物跟宵夜，有這麼嚴重嗎？」（圖片取自Facebook）

顧婕積極抗癌，認為自己至少還可以活20年。（圖片取自Facebook）

顧婕相約好友吃

顧婕相約好友吃下午茶，並曬出近照和美食。（圖片取自Facebook）

顧婕相約好友吃下午茶，並曬出近照和美食。（圖片取自Facebook）

顧婕相約好友吃下午茶，並曬出近照和美食。（圖片取自Facebook）

顧婕曬出美食照，不料卻意外引起粉絲擔心，認為她完全不忌口。（圖片取自Facebook）

顧婕於去年4月證實罹患直腸癌第四期，其後送往醫院開刀做手術，術後兩個月，她的癌症指數順利從28.6降到4.3，比標準值4.7更低，自傲是「醫學奇蹟」。她事後亦曾分享個人近況，表示近期體重已經回升，也沒有刻意戒口，整體狀況都非常好，更許願至少再活20年。

直腸癌｜顧婕積極抗癌：我一點都不覺得我會死

顧婕曾於90年代來港發展，因愛美而多次整容，有「整形皇后」之稱；2012年嫁給身價10億的富商「內衣大王」，但豪門婚姻僅維持4年便結束，其後開始淡出鏡頭前，並開始在社交平台分享日常生活。

去年4月27日，顧婕接受台媒訪問，稱自己之前因長期受便秘困擾，到醫院檢查後發現直腸位置有顆長5厘米的惡性腫瘤，確診患上直腸癌。腫瘤位於直腸與乙狀結腸處，長達5厘米；肝臟內亦出現多達9顆水泡，經過化驗後確定癌細胞已經擴散至肝臟和肺部。同月30日，她接受微創手術切除腫瘤。緊接著5月7日，她又進行最後的肝臟電燒凝血術，住院短短兩個星期體重已急劇下降4公斤（約8.8磅）。

不過，顧婕即使被醫生斷言也許只剩下5年時間可活，仍決心要勇敢抗病，認為自己至少還可以活20年。加上與癌症康復者的友人交換心得後，及醫生曾向她立下豪言，讓她不用擔心有生命危險後，她亦如同吃了「定心丸」般安心，堅強表示：

我一點都不覺得我會死，我也不覺得我在抗癌，我一點都不覺得我有癌症。

直腸癌｜直腸癌4大徵狀

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，一般罹患大腸直腸癌初期症狀較不明顯，多數患者會有以下病徵，若出現這些「自覺症狀」，務必提高警覺、提早檢查、治療：

4大常見大腸直腸癌徵狀

1. 輕微腹痛、腹脹現象

2. 排便習慣明顯改變、血便

（包括排便頻率或糞便形狀改變，例如便秘的情況變嚴重、或是大便變稀、變細、量變少）

3. 體重急速減輕

4. 貧血乏力

資料來源：肝膽腸胃科醫師錢政弘

另外，根據台灣癌症基金會網站，如果市民發現自己有以下10種直腸癌症狀，建議盡快就醫：

直腸癌10大症狀

1. 排便習慣改變

突然發生慢性腹瀉、便秘；這常是腸道的腫瘤引起狹窄，或有不正常的分泌物。

2. 糞便形狀改變

當糞便逐漸變細，腸道容易變得狹窄、出現病變。

3. 排泄黏液

腹瀉、腸炎時常會產生一些黏液，而在腸癌、瘜肉也會發生。

4. 便血或糞便帶血

5. 裏急後重

是指常有便意，感覺肛門裏總有糞便，常認為需要去廁所，卻又無法排便。

6. 腹痛

7. 貧血

臨床上不少大腸癌初期症狀就是貧血，尤其位於右側大腸病灶；不易用肉眼從糞便發現出血，常須靠隱血測試檢查。

8. 食欲不振體重減輕

9. 腹部腫瘤

少數會以腹部腫瘤表現；有些是腫瘤太大，或轉移至其他臟器的表現。

10. 轉移至其他器官

少數病人發現腫瘤時已屬末期，透過臟器轉移症狀才診斷出來，例如轉移至肝臟引起黃疸，轉移至骨頭而導致疼痛

資料來源：台灣癌症基金會

台灣癌症基金會同時列出直腸癌6大高危群組：

● 有大腸瘜肉者

● 大腸癌家族史者

● 癌症家族史者

● 慢性腸發炎者

● 肥胖者

● 長期攝取高油脂、高熱量飲食者

轉載自晴報