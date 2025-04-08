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猝死｜熱愛運動飲食健康，28歲老教師突心臟病猝逝，母親揭愛喝1類飲品 恐是禍因
健康Tips

猝死｜熱愛運動飲食健康，28歲老教師突心臟病猝逝，母親揭愛喝1類飲品 恐是禍因

健康解「迷」
健康解「迷」

　　美國佛州28歲女教師Katie Donnell以健康形象著稱，平日熱愛運動、飲食健康，惟4年前某日突發心臟病猝逝，其母日前悲痛透露，愛女生前頻飲1類飲品，相信因此成為致命主因。

 

　　綜合外媒及《紐約郵報》報道，Katie於2021年8月與朋友聚會時忽然倒地翻白眼，友人以為她中風急叫救護車送到送院，最終證實Katie出現突發心臟病，可惜最終仍因腦部長時間缺氧導致不可逆損傷，經3小時搶救與10天服用藥物昏迷，其癲癇症狀惡化，家屬最終決定終止維生系統，終年28歲。

 

突心臟病猝逝母揭1飲料成致命關鍵

 

其母Lori Barranon透露指，女兒生前是「健身女王」，平時會選食吃有機食品，稱得上「健康生活方式」的榜樣。唯一不太健康的，便是每日攝取3杯能量飲料，健身前亦會服用咖啡因補充品。由於Katie長期受到重度焦慮症困擾，求醫後曾被推測為她飲用過多能量飲料、攝取過多高咖啡因有關。

 

猝死危機｜大量攝取咖啡因恐增猝死風險

 

　　醫師坦言Katie的情況，大量攝取咖啡因者常見猝死案例類似，雖然目前無直接證據，但有研究指出，健康成人每日咖啡因攝取應低於400毫克（約2杯中杯美式咖啡），超量恐引致血壓上升、心率異常，加劇焦慮並危害心臟。

 

猝死危機｜生活健康被譽健身女王  28歲女教師突心臟病猝逝  母悲揭禍根是「1類飲品」

猝死危機｜生活健康被譽健身女王  28歲女教師突心臟病猝逝  母悲揭禍根是「1類飲品」

猝死危機｜生活健康被譽健身女王  28歲女教師突心臟病猝逝  母悲揭禍根是「1類飲品」

猝死危機｜生活健康被譽健身女王  28歲女教師突心臟病猝逝  母悲揭禍根是「1類飲品」

 

　　報道雖未有透露Katie所飲用的能量飲料的品牌或類型，惟Lori悲痛表示，自女兒離世後自己的生活已「被毀掉」，呼籲大眾應該讓子女遠離這些產品：

 

　　別讓孩子因追求體能表現賠上性命！

 

猝死危機｜能量飲料健康危機 營養學家籲大眾：提神不傷身為原則

 

　　報道補充指，近年因能量飲料引發的健康危機層出不窮，例如2018年澳洲21歲音樂人Lachlan Foote 因蛋白奶昔添加咖啡因粉中毒身亡、2023年美國20歲女子Jazmin Garza健身前飲用能量飲料後心跳驟停、險些喪命。

 

　　營養學家提醒，咖啡因攝取應以「提神不傷身」為原則，建議選擇低咖啡因替代品，並避免與運動補劑混用。

 

同場加映｜6大咖啡因過量症狀

 

　　台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒曾提醒，若有以下6大症狀，就可能代表過量喝咖啡了。這時應減少或停止喝咖啡，有需要時要尋求醫生的幫助：

 

咖啡因過量6大症狀

 

1. 心跳過快或不規則

2. 焦慮或緊張

3. 失眠或睡眠質素差

4. 胃痛或胃食道倒流

5. 頭痛或頭暈

6. 尿頻或排便困難

 

資料來源：台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒

 

資料來源：紐約郵報

 

轉載自晴報

 

Tags:#損傷#運動#健身#心臟病#咖啡#中風#健康問題#能量飲品#猝死
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