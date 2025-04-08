牛油果大流行的啟示，點止飲食文化交流咁簡單！今期素食譜：牛油果溫沙律

在外用餐時，沙拉盤上不難發現牛油果的影蹤。自2000年以來，牛油果逐漸成為沙拉盤裏的常客，無論是其豐富口感，還是健康的營養價值，都讓人難以抗拒。牛油果的外觀獨特，粗糙的皮膚上，布滿了凹凸不平的紋路，形狀宛如一顆駝鳥蛋。當它成熟時，青綠色的外皮會轉變為深紫黑色，果肉也隨之變得細膩柔滑，無論是用來製作沙拉還是打成泥狀，都能為菜餚增添獨特的風味。

除了皮凹凸不平的牛油果，還有外皮比較光滑的，叫酪梨。相對而言，酪梨的果肉較為紮實，因此常被用來打成果汁，或直接用來做菜。或許有人會疑惑，牛油果真的可以打成果汁嗎？是的，作為水果的牛油果，無論是單獨食用，還是與其他食材混合，都能帶來美味的享受。

許多人可能不知道，牛油果的原生地在中南美洲，特別是墨西哥、智利和厄瓜多爾等地。這些地區的氣候和土壤條件，使生產出來的牛油果油脂含量高，果肉特別細膩。隨著全球經濟貿易的發展，這些美味的果實得以跨越重洋，進入世界各地的市場。其實不只牛油果，不少水果也從受惠於全球貿易，從中國大陸、美國、南非、澳大利亞和菲律賓等國輸入，來到我們的餐桌上。

牛油果不僅美味，還有多種營養成分，比如單元不飽和脂肪酸、纖維、維生素E和鉀等，對心臟健康和皮膚保養都有益處，令牛油果成為健康飲食的選擇之一，受到愈來愈受到歡迎。在這個全球化的時代，牛油果的流行，可以說，不僅是飲食文化的交流，更是全球經濟貿易的縮影吧？！

牛油果溫沙律（2人份）

時間：40分鐘

材料：

牛油果（酪梨）1個／沙律菠菜 2飯碗／白蘑菇 6粒（顆）／蘆筍 5條／小紅蘿蔔 6條／番荽 2小束／麥皮 1茶杯／麵粉 1茶杯／雜果仁（堅果） 2湯匙

調味：

鹽 1茶匙／黑醋 1湯匙／糖 1茶匙／黑胡椒粉 半茶匙／蒜香粉 1湯匙／青椒粉 1茶匙／七味粉 半茶匙／橄欖油 2湯匙

工具：

砧板／菜刀／湯匙／茶匙／大沙律（拉）碗／平底易潔鑊（不沾鍋）／鑊（鍋）鏟／木舀／廚房紙巾／不銹鋼盤／飯碗／碟

步驟：

1. 清洗牛油果（酪梨）後，剝掉皮和籽，切成片（如圖）。

2. 將麵粉和麥皮平鋪在不銹鋼盤上，塗點橄欖油於步驟1上，沾上麵粉等（如圖）。

3. 倒1湯匙的橄欖油於平底易潔鑊（不沾鍋）上，以中火煮沸，放入步驟2，將之煎至金黃色（如圖）。然後，放於廚房紙巾之上，將多餘的油稍為吸走。

4. 洗淨小紅蘿蔔後，斜切成片。

5. 洗淨蘆筍 ，斜切成段（如圖）。

6. 將白蘑菇切成片。

7. 沖洗沙律波菜後，瀝乾水，待用。

8. 清洗番荽，稍為切碎。

9. 切碎雜果仁（堅果），待用。

10. 以中火預熱易潔鑊，放入步驟4，炒1分鐘後，加入步驟5和6 ，加入點鹽巴，炒3分鐘。

11. 把步驟10於 大沙律（拉）碗中，加入步驟7，和調味料（如圖），攪拌均勻，然後放入步驟8和9，再攪拌均勻。最後，放入步驟3，便完成。

筆記：

1. 牛油果（酪梨）含有豐富的維生素A、C、B6、E、K，葉酸及膳食纖維，是很強抗氧化性的水果。

2. 果仁（堅果）有單元不飽和脂肪酸和維生素E，降低人體內的發炎情況，加強免疫力。

3. 沙律菠菜有提升免疫力的鐵質和維生素C。

4. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

5. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

6. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。