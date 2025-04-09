「透過菲林 認識世界」

當我們習慣了手機拍照，隨時隨地都能即拍即看，還會有人願意耐心等待一張照片的誕生嗎？這個問題對荷蘭宿舍的宿生來說，或許從未想過，但如今的他們，逐漸培養出這份耐性，並從中找到樂趣。

荷蘭宿舍有幸獲得公益金資助，讓宿生們參與各種多元智能活動，透過這些活動，他們不僅能夠體驗各種新事物，也有機會發掘自己的興趣及潛能。在過去一年的菲林攝影活動無疑也打開了一扇興趣大門，讓他們重新認識世界及自己。

去年三月，宿生們迎來了首次的菲林攝影體驗，第一站便是即將於2028年開始清拆的彩虹邨。首次接觸菲林拍攝，宿生們都難以克制想按下快門的衝動。從黃大仙宿舍步行至彩虹邨，沿途經過南蓮園池、天橋的風景，宿生們已忍不住按下快門，結果還未抵達彩虹邨目的地，36張菲林已經所剩無幾。這次經歷讓他們體會到，每張菲林的珍貴，按下快門前的每一個決定，都需要謹慎及深思。

經歷了首次菲林體驗後，宿生們逐漸明白菲林拍攝的限制。他們開始學會觀察光線、構圖取景，不再只是隨手拍攝，而是細細思考及捕捉每一個畫面。專注力與耐性，在過程中悄然提升。

過去一年，我們一共進行了五次外出拍攝，除了彩虹邨，還有屯門碼頭、大埔、大澳，以及中環與維多利亞港。每次拍攝，大家彷彿帶著新的角度去重新認識及觀察每個地方的獨特氛圍。菲林攝影的活動，也成為了宿生們探索香港不同角落的契機。

隨著經驗的累積，宿生們在攝影技術上的進步也愈發顯著，如今他們對作品要求越來越高，學會了如何調整拍攝角度，捕捉最佳光影時刻，並逐漸掌握曝光的運用。而每次拍攝結束後，大家最期待的便是欣賞相片的一刻，我們相約一起重溫並交流對相片的看法，討論相片中的構圖與色彩等。這段等待成果的過程，是在節奏急促的世界中難得的經歷，它讓每一張菲林照片都變得異常珍貴。

而菲林拍攝教會我們的是「沒有任何結果是理所當然的」。當我們以為拍下的風景會是完美的，沖曬出來才發現光線不足；用心構圖的照片，才發現不經意間手指溜進了鏡頭。這些預期與落差，也讓我們學會了如何面對人生中許多不如意的時刻。

回顧過去一年的菲林拍攝活動，我們收穫了很多作品，更收穫了許多難以言喻的感動。在宿舍的一角，我們將過去一年的照片以展覽的形式分享。站在展覽前，看到那些無法再現的瞬間，但透過相片卻永遠停留著，紀錄著我們的當下。照片的力量，正是這麼神奇，它不僅記錄了視覺上的美，也觸動了我們內心最深處的情感。