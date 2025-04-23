隱於喧囂的港灣—兒童之家

兒童之家是香港社會服務網絡中的一環，低調得幾乎隱形。它為失去家庭依靠的孩子們提供棲身之處，為那些因各種原因無法與親人同住的小生命，在這裏找到暫時的安定。為了保護他們的隱私，這裏從不主動訴說自己的存在。沒有盛大的宣傳，沒有公開的募捐活動，甚至連孩子們的名字和面孔都被小心翼翼地藏起。然而，這份隱藏並不意味著無足輕重，反而顯得更加珍貴。

在香港這個繁忙都市的角落，隱藏著一處溫暖的庇護所——樂富兒童之家。它坐落在樂富邨的靜謐一隅，周圍是高聳的住宅樓和熙攘的街市，卻鮮有人知曉它的故事，彷彿與喧囂隔絕，自成一片寧靜天地。這裏不為人知，也不在媒體的鎂光燈下，但它用隱秘而堅定的方式，守護著一群孩子的童年。

走進樂富兒童之家，首先映入眼簾的是一溫暖的家居。孩子們種植的花草在微風中輕輕搖曳，影子斑駁地灑在地上，像是歲月留下的溫柔筆跡。孩子們的笑聲時而從屋內傳來，清脆而純粹，彷彿能穿透城市鋼筋水泥的冷硬，喚醒人們心底最柔軟的部分。這裏的每一面牆、每一扇窗，似乎都浸透了關愛與陪伴的氣息。

樂富兒童之家成立多年，背後的故事並不張揚，卻格外動人。這裏不僅有溫暖的床鋪和熱氣騰騰的飯菜，更有悉心照顧他們的「家長」和「社工」。他們用耐心與愛，試圖填補孩子們生命中缺失的那一部分，也許是一句晚安的問候，也許是一個鼓勵的擁抱。

我曾聽聞一位在這裏長大的孩子回憶他的故事。他在樂富兒童之家度過的日子裏，最難忘的是一把結他。那時，因為家庭問題，他無法回家度假，即使是七天的長假期，他也只能留在家舍。孤獨曾像影子般籠罩著他，直到一位「家長」發現了他對音樂的興趣。那位「家長」不僅拿出結他親自教他，還陪著他一遍遍練習。從最初笨拙的指法，到後來能彈出完整的旋律，那把結他成了他的寄託。這份陪伴不僅讓他發展出興趣，更意外地開啟了他的事業。如今，他已長大成人，開了一家公司教結他，不但能以此養活自己，還回到樂富兒童之家，教導新一代的孩子彈奏。他說，每當聽到孩子們彈出第一個音符，他都彷彿看見當年的自己，那個在隱秘角落裏被溫暖點亮的少年。

當然，樂富兒童之家並非童話中的完美樂園。孩子們帶著各自的傷痕來到這裏，有的沉默寡言，有的滿懷戒備。照顧他們的人也並非無所不能，資源有限，人手不足，卻從未有人放棄過努力。這裏的每一點進步，都是無數雙手共同托起的成果。或許正是這種不完美，讓這份愛顯得更加真摯。

在香港，社會服務往往被聯想到大型機構或顯眼的慈善活動，而像兒童之家這樣的地方，卻隱藏在城市縫隙中。它們不求掌聲，不爭光芒，只是靜靜地運轉，為社會的邊緣撐起一片天。這種隱秘，或許是對孩子們最好的保護，也是一種無言的承諾。無論世界如何喧囂，總有一處安靜的角落，為孩子而留。