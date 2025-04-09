50歲劉愷威近況曝光逆齡如35歲！離婚後生活低調 曾一度面容憔悴極速衰老

現年50歲的劉愷威自2018年與楊冪離婚後，演藝事業趨於低調，早前更因外貌變化引發「極速衰老」傳聞。近日，劉愷威於江蘇話劇巡演期間，被網民野生捕獲，最新狀態曝光，驚人現況引發網民熱議。

香港男藝人劉愷威與內地知名女星楊冪於2013年奉女成婚，2018年離婚後獨自撫養女兒「小糯米」，演藝作品量驟減，近5年未推出新劇，而他曾跟李曉峰短暫展開戀情，其他時候感情生活低調。

2023年，劉愷威被目擊出席友人聚會時雙鬢斑白、臉頰凹陷，昔日「星味」盡失，對比過往形象落差極大，被傳是有再婚計畫引發楊冪爭奪女兒撫養權，因家庭壓力及事業沉寂導致面容憔悴，但該說法隨後遭到其父劉丹否認。

凍齡男神｜網民江蘇野生捕獲 最新外貌極驚人

今年已踏入50歲的劉愷威，目前演藝事業以話劇演出為主，近日他於江蘇淮安街頭進行話劇《雷雨》巡演期間，被網民捕獲。

影片中見劉愷威穿全黑休閒裝，臉部輪廓緊緻、下顎線分明，頭髮濃密無皺紋，外表如同「逆生長如35歲」狀態極佳，被網民大讚「不輸給小鮮肉」！

同場加映｜2大健康飲食方式：地中海飲食（Mediterranean Diet）

近年興起不同的健康飲食法，當中最常見的是地中海飲食和得舒飲食法。地中海飲食起源於20世紀40至50年代的希臘、意大利南部、法國與西班牙等地中海沿海國家居民的傳統飲食習慣，主張多吃蔬菜、水果、豆類、堅果、深海魚類及橄欖油等食物，這種健康飲食法更廣受全球明星青睞，如荷里活女星Penelope Cruz及香港代表倪晨曦。

地中海飲食法7大特點

● 多吃新鮮植物性食品如時令蔬菜水果

● 多吃五穀雜糧、豆類及堅果等

● 選擇以橄欖油烹調，以香料代替鹽或糖

● 魚類及海鮮等白肉每周最少吃兩次

● 適量食用低脂或脫脂牛奶、乳酪及芝士

● 減少進食紅肉或盡量選瘦肉

● 適量喝紅酒

資料來源：綜合資料

資料來源：IG@lauhawick

轉載自晴報