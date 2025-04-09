43歲台灣男歌手心肝移植成功創紀錄，遺傳心臟病長期受困，分享瀕死邊緣及抗病歷程

43歲台灣歌手呂建忠（TANK）因遺傳性心臟病長期受困，多次淡出歌壇，去年完成巡演後，在3月末病情急劇惡化，心臟衰竭合併肝硬化與多重臟器衰竭，一度無法站立，甚至悲觀等死。他在微博坦言：「我從來不是幸運兒，或許這就是宿命。」

綜合台媒及《ETtoday星光雲》報道，TANK過去因遺傳性心臟病長期受困，曾在2007年因病在舞台上昏倒，裝置心律調節器後仍無法根治。2022年簽約新公司於杭州重返歌壇，2024年完成馬來西亞吉隆坡及台灣高雄、台北巡演，不料卻在結束巡演後病情急劇惡化，心臟衰竭合併肝硬化與多重臟器衰竭，一度無法站立，醫生亦坦言他的情況不容樂觀，只有進行心肝同期聯合移植才能徹底解決他的病症。

TANK日前於微博發文分享抗病歷程，指自己由去年8月出現發熱和胸腹水感染，到9月就已經無法站立，11月初時已無法進食，心臟和肝臟功能指標都極度異常，凝血功能也出現問題：

我萬念俱灰，在過往的一生裡，我從來就不是一個幸運兒，或許這就是我的宿命吧。我和醫生、老闆商量，想回到家人身邊，度過最後的時光。

心臟病｜病情嚴重曾一度放棄 獲捐贈者器官成亞洲首例

在他已經一度悲觀等待生命結束時，醫護卻未有放棄拯救他的希望。去年11月21日，TANK收到腦死亡捐贈者器官，於浙江大學醫學院附屬第二醫院接受亞洲首例「心肝同期聯合移植手術」。這場12小時高難度手術由跨科別醫療團隊執行，成功將他從死亡邊緣拉回，創下醫學紀錄。

TANK微博發文分享抗病歷程：

各位親愛的歌迷朋友們：

大家好！又是大半年不見！大家是不是已經習慣了我的突然消失？哈哈，先給大家報個平安，雖然這一次我是差點真的要變成「回憶」！

2022年5月，我簽約了新公司，來到杭州重新出發。兩年多的時間，我寫了新歌，出了新專輯，參加了綜藝，甚至做了巡回演出。一切似乎都在走向正軌。能夠重新站到舞台中央唱歌，好幸福！

可是就和之前每次一樣，2024年3月底，我的病情日益嚴重，甚至影響到日常生活，因此住進浙大二院接受治療。

經過數次醫院多學科討論，醫生告訴我：情況不容樂觀，只有進行心肝同期聯合移植才能徹底解決我的病症。我知道，這不但需要有適合的器官，手術難度也非常大。

為了不留遺憾，我沒日沒夜花了6天時間寫完10首曲《我不偉大，至少我能改變我》。次後我還堅持完成了馬來西亞吉隆坡市的演唱會，粉絲們的熱情感染了我，之後我又在台灣省的高雄市和台北市進行了巡演，我是怕這次不唱就真的沒有機會在唱。

結束巡演，我的身體竟意想不到的速度開始崩潰。先是心臟開始衰竭，肝臟也隨之惡化。8月我出現了發熱和胸腹水感染，到9月就已經無法站立。

11月初，我吃不下任何東西，心臟和肝臟功能指標也極度異常，凝血功能同時出現問題。我萬念俱灰，在過往的一生裡，我從來就不是一個幸運兒，或許這就是我的宿命吧。我和醫生、老闆商量，想回到家人身邊，度過最後的時光。

可是，即使在這樣的情況下，他們依然沒有放棄。11月21日，一位腦死亡大愛者決定無私地捐獻器官。

我深知，這份決定的背後，是何等難以言語的割捨和超越世俗的胸懷。浙大二院迅速集合了各個專業團隊，根據之前制定的手術方案進行細緻的術前討論，並在各方配合下完成了「心肝同期聯合移植手術」。

手術整整持續了12個小時，把我從死亡線上拉了回來。我的生命沙漏倒轉了。我，重生了！

手術後，我迎來了非常痛苦的恢復期，克服了重重的困難，一次次在鬼門關前徘徊。但是這份無比珍貴的饋贈，讓我充滿了勇氣和力量，我一定要活下去！為了「他」，為了我的家人，為了所有關心我的人！終於挻過了最艱難的階段，今天我走出了醫院，身體已經基本康復。

感謝早國，感謝杭州，這是最堅強的後盾，支撐我度過人生最大的難關。

感謝浙大二院，感謝王偉李、嚴盛、丁元、孫強、周小虎等肝臟移植團隊，感謝黃曼等綜合ICU團隊，感謝嚴敏、陳奇等麻醉手術部團隊，感謝OPO團隊和護理團隊，感謝所有救治我的醫護人員。

從手術到現在，長達半年你們對我無微不至的照顧。那些監察儀器上的數字、深夜查房護士們的腳步聲，鼓勵的微笑，我都將永遠銘記。是你們用專業和仁心托舉起我生命的奇蹟。

感謝我的經紀公司光影歲月和我老闆趙昊楓。手術後我醒來，看到他紅著眼守在ICU外面。我們兩個大男人，隔著玻璃大哭了好久。是你們的不離不棄和堅持，鼓舞了我的鬥志，解決了我所有的後顧之憂。

感謝給我第二次生命的大愛捐贈者，從那天起，我們就是同一個個體。我會把這份遼闊深遠的善意，生生不息地傳遞下去。我為我而活，也為你而活！

曾經我無數次痛恨，為甚麼命運對我如此的不公平。因為心臟病，我在最好的年華離開了無比熱愛的音樂舞台。因為心臟病，至親至愛的姐姐離開了我。而如今的我，比任何時候都釋懷，也比任何時候都懂得「活著」的意義。

「若命運待我以傷痕」，那我便要唱得更響亮。暫停之後，我將不止是我，脅著「借來的動章」，我帶著另一份生命的囑託，我要為所有在黑暗裹堅守希望的人繼續歌唱。那些愛與痛的旋律，終將匯成生命的長詩。是的，我們重新站在了陽光裹。

——你們的老朋友tank，正式歸隊！

他憶述指，手術後醒來時，他的經紀公司老闆紅著眼守在ICU外面，兩人隔著玻璃大哭了好久，之後經歷痛苦恢復期，最終克服重重困難，終於在今日（7日）康復出院：

是的，我們重新站在了陽光裹。——你們的老朋友tank，正式歸隊！

心臟病｜發文感激眾人支持：更懂得「活著」的意義！

對此，TANK亦感激表示，身邊人及多個醫護團隊的不離不棄和堅持，鼓舞了他的鬥志、解決了所有的後顧之憂，同時亦感謝捐贈者無私奉獻：「這份決定背後是難以言語的割捨」。

他又感嘆曾因生病失去音樂舞台與至親姐姐，如今更懂得「活著」的意義，帶著「借來的勳章」，我要為黑暗中堅守希望的人繼續歌唱。」歌迷紛紛留言祝福：「恭喜重生！」、「健健康康！」

心臟病｜TANK曾創多首金曲走紅 因病情多次淡出樂壇

台灣創作歌手Tank（呂建忠），過去憑藉《給我你的愛》、《專屬天使》、《給我你的愛》等金曲走紅，08年曾因酒駕肇事逃逸和外遇重創形象。

由於多年來深受遺傳性心臟病威脅，曾多次回歸後再淡出樂壇，目前已婚且育有一女。

同場加映｜按壓人體7大「搏動點」 測試血管健康

身體不同部位的脈搏跳動，可以揭示不同血管的健康狀況。清華大學附屬北京清華長庚醫院血管外科主任醫生吳巍巍指出，人體有7大「搏動點」，若出現異樣恐怕是嚴重心腦血管疾病的先兆，提醒大眾要盡快求醫做詳細檢查。

顳部

頭部兩側太陽穴位置

搏動性耳嗚

耳內會間歇性出現波浪聲或脈搏聲

頸部

雙側頸部、喉頭兩側

手腕

手掌側內外分別是尺動脈、橈動脈的搏動點

腹股溝

大腿根部、腹股溝的中點

足背

足背的腳趾公和第二趾的趾縫延長線上

肚臍

肚臍周圍出現搏動性腫塊

資料來源：血管外科主任醫生 吳巍巍

資料來源：ETtoday星光雲、微博@Tank吕建忠

轉載自晴報