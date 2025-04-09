脫髮成因男女有別，中醫治療：內服藥、食療、針灸並用，連遺傳脫髮都可改善

踏入四月天，為了迎接復活節來臨，又是大夥兒一起聚餐的好時機，好友們紛紛相約party，Sue 便是其中一人。

Sue帶著男友一起前來，大家都相處融洽，玩得高興。席間姊妹淘還大讚Sue的男友成熟又細心，見Sue覓得筍盤，紛紛送上祝福。

怎料，Sue扁扁嘴說：「我對這個男友還是心大心細，就是因為他現在已出現脫髮問題，我擔心不久將來，他的問題會更加嚴重⋯⋯」

Mabel 馬上追問：「你嫌棄人？」

Sue連忙解釋：「不！就是怕他身體健康欠佳。」

Mabel 續：「我們譚博士在，大可問問從中醫角度如何看脫髮？」

我答：「中醫認為脫髮與內在臟腑功能失調、氣血失衡密切相關，常見原因包括：

● 肝腎不足：肝藏血、腎藏精，「髮為血之餘」，「腎其華在髮」，肝腎虛損會導致頭髮失去滋養。

● 氣血虛弱：氣血不足無法濡養頭皮，導致髮根鬆動易脫。

● 濕熱上蒸：肥甘厚膩、飲食油膩、壓力大導致濕熱鬱積頭皮，堵塞毛囊。

● 血瘀阻絡：頭部血液循環不暢，毛囊缺氧萎縮。

● 情志失調：長期壓力、焦慮導致肝氣鬱結，影響氣血運行。」

Mabel 問：「我近期都出現脫髮煩惱，請問男士與女士防脫方法有差異嗎？」

我答：「針對男女體質差異調理：

● 男士：多因「腎虛（腎精不足）」或「濕熱」導致，常用 ：補腎填精（如熟地黃、枸杞）或清熱利濕（如茯苓、澤瀉）的藥物，並注重調節熬夜、飲酒等習慣。

● 女士：多因「氣血兩虛」或「肝鬱血瘀」，需補氣養血（如當歸、黃芪）或疏肝解鬱（如柴胡、玫瑰花），並關注月經周期對氣血的影響。」

Sue說：「我男朋友是因遺傳而出現這個問題，遺傳性脫髮能否阻止？你有甚麼好辦法？」

我答：「中醫認為先天不足所造成的遺傳性脫髮（如：雄激素性脫髮）雖有先天因素，但可通過後天調理以作改善：

● 調理體質：滋陰補腎（如：女貞子、旱蓮草）改善腎虛，活血化瘀（如：丹參、川芎）促進頭皮循環。

● 針灸療法：針刺（百會、四神聰、合谷等穴位），佐以艾灸，效果顯著。

● 需長期堅持，且愈早介入效果愈好。」

Mabel搶著說：「坊間有些首烏洗頭水，聲稱可以防脫髮，請問這些效果好嗎？」

我答：「何首烏作用：可補肝腎、烏鬚髮，但需『內服』且經炮製（因為生首烏有肝毒性風險）。

洗頭水效果有限：外用洗劑短暫接觸頭皮，難以吸收有效成分，可能僅輔助清潔或改善頭皮環境。

建議：若使用中藥洗劑，可選擇含：側柏葉、苦參、生薑等成分，有助清熱、促進局部血循。」

Sue問：「其實，食療可否有助防脫髮？還有沒有其他生髮方式？」

我答：「食療也有一定輔助效果，推薦：

● 補肝腎：黑芝麻、核桃、黑豆。

● 養氣血：紅棗、桂圓、當歸燉雞湯。

● 清濕熱：薏仁、綠豆、冬瓜。

其他方法：

● 頭皮按摩：用指尖輕叩或梳頭（木梳為佳）疏通經絡。

● 中藥外敷：生薑片塗擦或側柏葉煮水外敷頭皮。

● 調整作息：避免熬夜（傷肝腎）、減輕壓力。」

Mabel 喃喃道：「防脫髮是否等於生髮？」

我答：「防脫 ≠ 生髮。

● 防脫：減少現有頭髮脫落（如：固髮根、清濕熱）。

● 生髮：需活化萎縮毛囊（如：補肝腎、活血化瘀）。

強調：防脫是生髮的前提，但嚴重毛囊萎縮需更強效治療（如：針灸配合內服中藥）。」

Sue扁扁嘴道：「我男朋友就是從地中海開始，但女士的脫髮又很不一樣，這是何解呢？」

我答：「男性地中海與脫髮起始位置的成因：

男性多頭頂脫髮：頭頂屬「督脈」與腎氣相關，男性腎虛、血熱易導致頭頂先脫。

女性脫髮模式：多從髮際線或頭頂瀰漫性稀疏，與氣血虛、肝鬱相關，更年期後腎虛加劇。」

Sue緊張地說：「原來有那麼多學問，其實我們應該怎麼做，一切都聽你的。」

我答：「結論：

● 脫髮需綜合調理：內服藥、食療、針灸療法並用。

● 遺傳性脫髮及早介入，效果更佳。

● 避免盲目使用偏方（如：何首烏內服需專業指導），建議諮詢中醫師辨證施治。」