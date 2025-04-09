清明前後冷熱交替好易病，推介補氣湯：五指毛桃白背木耳蓮子腰果湯，感冒及咳嗽初癒啱飲

「陳醫師，近日身邊不少人都生病了。尤其咳嗽久久未癒。我都建議他們看中醫，養好身子。」Jamie說。

「清明前後冷熱交替頻繁，忽冷忽熱。雖然春天已過了一半，人體陽氣漸長，可以根基尚淺，陰寒未盡，春雨綿綿，寒濕容易侵犯人體。所以這時容易感到疲倦，腹瀉，同時十分容易生病。感冒可以看中醫，對於久咳，中醫也有方法應對。」我說。

「記得上星期我咳嗽了一個月，服了中藥立刻好多了。真後悔沒早點看中醫。」Jamie說。

「咳嗽起過一兩個星期還未好，已經傷身了。很多時感冒過後，咳嗽未癒，稍為感到冷就咳嗽，說話多又咳嗽。這是氣不足的表現，特別是肺氣不足。如果痰很多，脾胃也有關係。因為脾為生痰之源，肺為貯痰之器。如果咳嗽日久，以月計的話，連腎也受傷了，腎為生痰之根。因應患者的病情，醫師會處方中藥，往往加上補氣的中藥，調補肺、脾、腎。所以一到夏天和冬至，做天灸的時候，我們常常會取穴位如肺俞、脾俞、腎俞、足三里等。」我說。

「如果現在我的咳嗽好多了，應該如何護理？」Jamie問。

「咳嗽期間，切忌寒涼。所以生冷食物如壽司、冷飲，不要吃。水果也是偏涼，暫時也要停止。不覺得吃完橙後立刻想咳嗽嗎？」我說。

「是的。所以我沒吃水果了。」Jamie說。

「我們應喝溫水。室溫水比我們體溫還低，也是涼的，盡量避免。不要以為好一點就放肆，稍一鬆懈，咳嗽又會回來了。早上上班和下班時的氣溫可能不一樣，要穿著足夠衣服，以免著涼。

清明時節，惠風和暢。至於保健方面，我們因為清明節氣特點，調和氣機，氣血流通，健脾利濕，安神補腎。

白背木耳是疏通活血的食物，有助陽氣升發。五指毛桃，有南耆、嶺南人參之稱，有健脾補肺、行氣利濕的作用。時令湯水加了五指毛桃，更添椰香。睡得好是養腎的最好方法之一。蓮子寧心安神，有脾胃運化。

這些材料可以煲成時令湯水，感冒和咳嗽初癒也適合。」我說。

「謝謝你。」Jamie說。

「病了一段時，要好好和醫師合作，把肺、脾和腎補好，日後就沒那麼容易再感冒了。」我說。

清明補氣湯：五指毛桃白背木耳蓮子腰果湯

材料（4人分量）︰

五指毛桃1兩、白背木耳1大塊、蓮子1兩、腰果2兩、紅蘿蔔1條、生薑2片、蜜棗2粒

製作方法︰

1. 白背木耳撕成小塊。

2. 紅蘿蔔去皮切片。

3. 所有材料加水2.5公升，大火煲滾後改細火再煲1個半小時。

4. 最後加少許天然鹽。