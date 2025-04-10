按摩致死 │ 40歲男子按摩突失知覺送院不治，專家警告：亂按1個部位恐腦梗塞致命

不少人喜歡按摩推拿，但若然按錯位置或會危害健康！南韓一名40多歲男子日前在按摩過程中突然失去知覺，送院搶救後不治。該男子生前並無長期疾病，事件引起社會廣泛關注。有專家警告，若按摩不當，嚴重可致命。

據南韓《朝鮮日報》報道，事發於本月1日，南韓一名40多歲男子在京畿道揚州市的一家按摩店接受按摩時，突然失去意識，店員隨即報警並緊急將其送醫，但可惜男子最終仍不幸離世。

警方表示，男子在前往按摩前曾向同事反映感到頭暈不適，豈料在按摩過程中便暈倒。據悉，該名男子生前並無特殊健康問題，目前警方正在進行驗屍，以釐清男子真正的死因。

當地媒體引述專家的話指出，雖然按摩對人體有益，但若手法不當，不僅無法達到療效，反而可能危害健康。

按摩危機︱專家：切勿亂按「胸鎖乳突肌」

專家特別提醒，切勿亂按「胸鎖乳突肌」，否則可能導致嚴重後果。胸鎖乳突肌是位於頸部的兩塊肌肉，從胸骨延伸至耳朵下方，負責頭部的前推和轉動。這一部位含有頸動脈和神經，若受到不當按壓，如過度施力等，可能會壓迫神經，造成頭暈、迷走神經性暈厥等，嚴重時甚至會損傷頸動脈，導致腦梗塞。

專家建議，特別是對於50歲以上、動脈硬化風險較高的人士，最好避免按摩胸鎖乳突肌。

同場加映︱按摩3大要點

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾接受訪問指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痺及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

想享受按摩推拿，但又不想招致腦中風，林醫師建議大家要留意以下3大要點：

1. 勿集中痛點按壓

推拿按摩按壓範圍應由遠至近，先由痛點附近的肌肉適當地按鬆，然後再到痛點按壓，力度亦應該淺入深，效果較佳。

2. 頸椎按壓不宜用力

頸椎位置涉及椎動脈，尤其是頸椎第五、六節不應太大力按壓；耳朵、耳附近及後腦位置亦不適宜用力按壓。

3. 留意有否暈眩麻痺

按摩推拿前要留意除了肌肉疲倦外，是否有伴隨其他徵狀，例如頭暈、眼花、手腳麻痺等等，如有此等徵狀，建議勿胡亂按壓，宜找中醫師進行診斷。

資料來源：中大中醫學院及中西醫結合研究所

客座副教授林冠傑醫師

江蘇省省級機關醫院針灸推拿科主任歐陽鋼曾接受傳媒訪問時表示，使用按摩槍未必會直接導致中風，但患有基礎疾病或特殊體質的人來說，使用按摩槍需小心潛在風險。有專家提醒，4類人士應避免使用按摩槍：

● 孕婦

● 骨質疏鬆患者

● 心臟病患者

● 長者

資料來源：江蘇省省級機關醫院針灸推拿科主任 歐陽鋼



此外，按摩槍亦切勿用在身體6大位置，尤其是血管比較表淺或是血管神經集中的區域，如：頸動脈、椎動脈、心臟及頭部等：

按摩槍6大位置勿用

● 上肢骨頭突出處：如手肘

● 下肢骨頭突出處，如膝蓋

● 鎖骨周圍

● 腋下

● 上臂

資料來源：江蘇省省級機關醫院針灸推拿科主任 歐陽鋼

轉載自晴報