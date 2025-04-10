梁齊昕逝世 │ 前特首梁振英女兒梁齊昕猝逝終年33歲，社交平台證實死訊：走得很突然，排除自殺可疑

前特首梁振英次女梁齊昕於4月8日突然猝逝，終年33歲。其父梁振英於社交平台證實愛女死訊，並透露她「走得很突然，沒有留下隻言片語」。

4月8日晚上10時40分，警方接獲筲箕灣愛德街1號一服務式公寓職員報案，指有一名女住客於房間內昏迷不醒。救護人員到場後，證實女子已經死亡，無需送院，惟死因仍有待驗屍後確定，案件列作「屍體發現」跟進。有消息指，該名女死者為前特首梁振英次女梁齊昕，梁振英於凌晨1時亦曾在警方陪同下，步入公寓了解狀況。

於9日的早上5時許，梁振英在其社交媒體Facebook帳號上證實梁齊昕離世。他在帖文中寫道：「齊昕走了，走得很突然，沒有留下集言片語，只是安詳的躺在床上，前幾天她還主動去接種流感疫苗。感謝警方和法醫的調查，目前可以排除自殺和其他的可疑。感恩各位朋友在我們一家最困難時刻的關心、理解和慰問。」

梁齊昕的最後一則IG帖文已是上月6日。

梁齊昕的最後一則IG帖文已是上月6日。

梁齊昕今年3月4日曾指自己非常疲倦及生病了。(IG圖)

梁齊昕3月4日曾上載自己腳部包紮照片。

梁齊昕3月4日曾上載自己腳部包紮照片。

梁齊昕是愛狗之人。(IG圖)

梁齊昕是愛狗之人。(IG圖)

梁齊昕生前曾承認因服情緒藥致身材發福。(IG圖)

梁齊昕生前曾承認因服情緒藥致身材發福。(IG圖)

翻看梁齊昕IG，她的最後一則IG帖文已是上月6日，當時她以黑底白字寫道：

「The shattering of a heart when being broken is the loudest quiet ever.（心碎時發出的聲音，是最響亮的安靜。）」、「DM me your worst heartbreak stories.（私訊給我你最傷心的故事）」

她當時心情似乎相當不佳：

「Really really really really sick. And I'm rarely sick. Will revert back in 3-5 business days. Apologies（真的真的真的真的很噁心。而且我很少生病。將在 3-5 個工作天內會出返嚟。道歉）」

梁齊昕過往受情緒影響，2015年她曾在社交網稱遭母親梁唐青儀虐打及出言侮辱，更疑似想離家出走。同年萬聖節，梁齊昕夜蒲後，被媽媽到場帶回家，更爆出一句：「You know this mom is not actually my biological mom?（你知道這位母親並非我的親生母親嗎？）」拉扯下更掌摑母親一下，事件轟動全城。而梁振英亦承認女兒有健康及情緒問題，一直有看醫生，希望外界給予齊昕多一點空間。2024年凌晨梁齊昕又突然在IG自爆自己身在東區尤德夫人那打素醫院，並上載一張東區尤德夫人那打素醫院精神病觀察治療院的自願留醫申請書。

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

10大猝死徵兆

1. 反覆腸胃道症狀

2. 經常性疲累

3. 胸悶

4. 出現不明原因疼痛

5. 頻繁心悸

6. 經常性眼前發黑、單側或雙側肢體麻木

7. 盜汗

8. 經常性頭暈或昏厥

9. 呼吸不順、嘴唇發紫

10. 失眠、經常性睡眠窒息

資料來源：台灣急診專科醫生魏智偉

轉載自晴報