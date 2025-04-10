黑色素癌 │ 67歲台灣名人陳文茜上月透露免疫治療失敗，最新診斷結果顯示奇蹟出現

現年67歲的資深媒體人陳文茜，去年確診黑色素癌4期，早前進行免疫治療卻被醫生告知失敗，恐怕僅剩3個月命。不過她近日突然曬出最新診斷照，透露最新狀況，更感嘆「奇蹟總在不經意的時候出現」。

陳文茜上月（3月）剛度過67歲生日，於3月26日在Facebook撰文公開病情，指覆診報告顯示，她肺部的惡性腫瘤長大至10厘米，而肝臟的惡性腫瘤則有增多變大的跡象，從2顆增加至少10顆，大小亦從2厘米擴大到10厘米；當時主診醫生團隊表示其病情不樂觀，很大可能「免疫治療失敗」。醫生根據過往臨床病例，預先給她一個心理準備，指黑色素癌比有「癌王」之稱的胰臟癌更惡，恐命不久矣：

這樣的判斷有其經驗基礎，過去黑色素瘤比胰臟癌還惡，病人頂多活三個月，多數活三十多天。

至本月3日凌晨，她再次發文曬出最新的正電子掃描（PET Scan）照片，表示經過一連串療程後，癌細胞已經漸漸消失，「免疫療法殺了我身上許多腫瘤，有的成為殘骸，有的組織鬆散，有的變小」。從照片可見，陳文茜的肝從2個月前佈滿癌細胞，到代表惡性腫瘤的光點逐漸減少、消失，如今基本上已看不見癌細胞。

陳文茜3月剛度過67歲生日。（圖片取自Facebook）



陳文茜留院期間有很多親友探訪，送上生日祝福。（圖片取自Facebook）



親朋好友為陳文茜送上生日卡。（圖片取自Facebook）

陳文茜留院期間有很多親友探訪。（圖片取自Facebook）

陳文茜3月剛度過67歲生日，被告知病情不樂觀。（圖片取自Facebook）

陳文茜留院期間收到很多醫護人員的慰問卡和支持。（圖片取自Facebook）

陳文茜病情不樂觀。

陳文茜今日(3日)凌晨曬出最新斷照，表示肝臟的癌細胞逐漸消失，感嘆奇蹟出現。（圖片取自Facebook）

陳文茜又在帖文中點名感謝台大癌醫院長楊志新院長及所有醫療團隊，感嘆「奇蹟總在不經意的時候出現」，並透露自己未來會持續接受治療，每兩周打一劑免疫針，至少持續一年，「若是腫瘤再生長，再回到冒險的兩劑」。她又以自身經驗勉勵所有癌症病患，「一起努力，克服治療過程的痛苦，與我享有一樣的轉折幸運」。

黑色素癌｜病情急速惡化 腫瘤數量增5倍

陳文茜2019年曾患上肺腺癌，原以為病情已有好轉，豈料去年身體檢查時，卻被醫生告知癌症復發，需裝上人工血管。而在去年12月初，她再於Facebook透露，癌症復發且擴散至多個器官，而且確診黑色素癌第4期。今年1月開始長達一年的免疫治療。雖然她積極抗癌續命，但化療副作用導致她手腳皮膚裂開和長汗皰疹。今年2月她透露自己病情並不樂觀，指體內新長出的腫瘤不僅迅速從1.5厘米長到2厘米，短短一個月，肝腫瘤還從2顆增加到近10顆。

陳文茜於2019年曾患上肺腺癌。(FB圖片)

陳文茜自去年證實癌病復發。(FB圖片)

陳文茜自去年證癌病復發，即使在家休養，並不能平躺。(FB圖片)



66歲的陳文茜新年期間被診斷出心肌炎。(FB圖片)

陳文茜治療其中一副作用是手掌狂甩皮。(FB圖片)

陳文茜在家時需戴上手套及腳套。(FB圖片)

陳文茜因第二輪免疫療法的副作用，手腳出「汗皰疹」，在家時需戴上手套及腳套。(FB圖片)



陳文茜指臉腫六是治療到作用之一。(FB圖片)

陳文茜需裝上人工血管。(FB圖片)

陳文茜分享自己的虛弱病床照。(FB圖片)

轉載自晴報