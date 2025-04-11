百日咳 丨 日本爆7年來最嚴重百日咳疫情，專家警告傳染力是流感10倍！

遊日注意！日本正值櫻花季，但同時亦爆發7年來最嚴重的百日咳疫情。專家警告，百日咳的病毒傳染力是流感的10倍左右；患者咳嗽恐會愈發激烈，有人甚至咳到骨折，東京更出現一宗百日咳致死個案。

綜合日本媒體報道，日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）統計指出，截至3月30日為止的一週內，百日咳感染人數，較前期增加100人以上；全國確診人數達到578人，創下7年以來最多。在全國47個都道府縣中，又以兵庫縣最嚴峻，確診病例36人；其次則是沖繩35人、大阪33人及東京28人。

另據統計，今年以來至3月23日，日本全國累計百日咳確診人數達4100人，僅今年首3個月就比去年整年的4054人更多。東京更出現一宗嬰兒死亡案例。

初期症狀類似感冒 患者後期「咳到骨折」

日媒報道指出，百日咳是以咳嗽為特徵症狀、且長時間持續的感染症。初期症狀與一般感冒類似，但在兩週後邁入中期，患者恐會出現激烈的痙攣性咳嗽，再出現持續兩三週低溫發燒情況。到了後期，患者在兩三個月間可能偶爾咳嗽；但也會有人咳嗽愈發激烈，甚至出現咳到肋骨骨折的極端狀況。若是新生兒或嬰幼兒不幸感染，最嚴重恐造成呼吸困難，甚至死亡。

專家：百日咳傳染力達流感10倍

日本關西醫科大學教授宮下修行表示，百日咳的傳染力相當驚人，是流感的10倍左右，與麻疹病毒傳染力相當：

流感病毒傳染比例約是1人傳給1至2人，但百日咳一次可傳染16人。

對此，日本厚生勞動省呼籲民衆，除了要打疫苗預防及戴口罩，日常也應勤洗手及漱口，防止飛沫感染疾病。

轉載自晴報