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緬甸地震 ︱ 緬甸7.9級地震後KK園區無損營業，「豬仔」趁亂逃亡夢碎
健康Tips

緬甸地震 ︱ 緬甸7.9級地震後KK園區無損營業，「豬仔」趁亂逃亡夢碎

健康解「迷」
健康解「迷」

　　「KK園區」地震後繼續營業！緬甸3月28日發生7.9級地震，許多人關注緬甸KK詐騙園區的災情。有受困園區的「豬仔」透露當地受災情況，坦言園區內部仍警衛森嚴，逃脫希望渺茫。

 

　　據外媒報道，是次緬甸地震使鄰近國家也災情嚴重，包括泰國一棟興建中的高樓被震垮。但是，由於地震震央距離臭名昭著的妙瓦底「KK園區」逾800公里，因此外界關注的詐騙園區實際上並無受多大影響，令想趁機逃脫園區的「豬仔」大失所望。

 

KK園區災情曝光：不受影響

 

　　馬來西亞國際人道主義組織（MHO）公關總監辜健鈫指出，在得知緬甸地震消息後，想到若KK園區受地震波及，或許能為「豬仔」尋得逃脫機會，因此第一時間透過WhatsApp聯絡一名受困KK園區的華裔「豬仔」，了解當地受災情況。

 

　　可惜，對方透露，地震時園區內雖有輕微晃動，但建築結構穩固，未造成任何損害；園區運作仍然如常，詐騙集團的監管和控制未見鬆動。部分「豬仔」曾嘗試逃脫，但園區內四處仍有武裝人員巡邏，難以成事。

 

「豬仔」逃脫失敗 傳絕望信息

 

　　「豬仔」通過WhatsApp回覆辜健鈫，稱目前處境安全。惟所在的園區未受地震波及，讓受困園區的他，原本寄望設施被震毀、能趁亂逃亡的夢想破滅。最終詐騙活動仍照常進行，使他們陷入更深的絕望和無助。

 

緬甸地震︱緬甸7.9級地震「KK園區」災況曝光 受困豬仔逃脫失敗傳絕望信息

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緬甸地震︱緬甸7.9級地震「KK園區」災況曝光 受困豬仔逃脫失敗傳絕望信息

 

　　據辜健鈫提供的信息截圖可見，「豬仔」回傳信息寫道，「我也希望發生地震的是這裡，這樣我們就可以跑出去了，結果沒有影響。」

 

　　辜健鈫坦言，現階段並不是營救「豬仔」的最佳時機，需要繼續觀察、周全部署才能行動。MHO組織正持續盡力尋找方法和機會，拯救被困詐騙園區的受害者。

 

轉載自晴報

 

Tags:#緬甸地震#KK詐騙園區#人口販運#人道主義組織#救援#詐騙#馬來西亞國際人道主義組織#KK園區#受害者#地震
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