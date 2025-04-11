胃癌 ｜ 26歲女攝影師勇鬥末期胃癌，手術與化療的心路歷程

內地廣東一名女攝影師去年確診末期胃癌，抗癌7個月後，於上4月4日晚上不敵癌魔離世，年僅26歲，令家人及男友十分悲痛。

內地攝影師黃冰玲於去年6月確診末期胃癌，此後開始在社交平台小紅書上分享抗癌點滴。根據其帖文及對網民留言的回覆，她曾因胃穿孔接受手術，且有家族遺傳。手術後2個月，黃冰玲在接受檢查時發現患上胃癌，但對於患癌的原因，她就表示並非遺傳，而是與自身免疫力有關，基因檢測顯示非遺傳，是免疫力低導致，醫生說也不能說全無關，本身就是高危險群。

抗癌期間，黃冰玲不時上載相片，分享治療經歷及感受；由於癌症擴散轉移，她先後接受了卵巢及胃的切除手術，並需要貼上造口進行引流。另外，她亦進行過6次化療，可惜未能成功康復，最終在4月4日清明節晚上離世。

內地攝影師黃冰玲於去年6月確診末期胃癌，抗癌7個月後於4月4日離世。（圖片取自小紅書）

黃冰玲不時在社交平台上分享抗癌點滴。（圖片取自小紅書）

由於癌症擴散轉移，她先後接受了卵巢及胃的切除手術，並需要貼上造口進行引流。（圖片取自小紅書）

黃冰玲的肚子在幾個月內變得千瘡百孔。（圖片取自小紅書）

為了治病，黃冰玲在網上出售自己的相機。（圖片取自小紅書）

黃冰玲抗癌期間，男友一直陪伴在側。（圖片取自小紅書）

黃冰玲與男友。（圖片取自小紅書）

兩人原本準備結婚，不料最終陰陽兩隔。（圖片取自小紅書）

4月5日，她的男友在社交平台上發布長文訃告，表示黃冰玲於1998年6月15日出生，2025年4月4日離開了這個世界，悲痛寫下：

你先去吧，去一個更美好的世界，在那沒有病痛，只有快樂......以後無論在那裡，我們再相遇，再相愛。就像你跟我說的，不管在那裡，你永遠愛我，我也愛你。

胃癌｜胃癌8大重要因素

台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大重要因素：

1.遺傳基因包括 CDH1、RhoA、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2等

2.幽門螺旋桿菌感染

3.胃癌家族史

4.煙酒

5.常吃紅肉、燒烤、高鹽份飲食

6.缺乏水果蔬菜之飲食習慣

7.肥胖

8.暴露金屬粉塵

資料來源：胰臟醫生 林相宏

胃癌｜預防胃癌護胃4招

想要預防胃癌，中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生拆解以下護胃4招：

1.及時檢測並根除幽門螺旋桿菌患有萎縮性胃炎、潰瘍，息肉等胃病要積極接受治療，切勿自行服藥、定期照胃鏡。

2.改善生活習慣，多吃新鮮水果蔬菜，少食外賣、燒烤、高鹽、高糖、煙燻、燒烤、醃漬等食物，不吸煙少飲酒，不捱夜。

3.適量運動、減肥，舒緩壓力、保持心情愉快。

4.年過40人士或直系親屬，如有消化道癌症病史，應盡早提前胃鏡及消化道內視鏡檢查。

資料來源：中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生

轉載自晴報