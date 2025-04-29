仁安醫院三十周年：以仁心服務社群 共譜本地醫療新里程

上世紀九十年代初，本地私家醫院因缺乏顯著回報，導致發展停滯不前；然而仁安醫院創辦人李兆基博士懷抱著與眾不同的願景——他純粹希望創建一間以「造福社群」為信念的醫院，服務香港市民。因此，他於1994年在新界東創立了區內首間私營醫院，並將其命名為「仁安」，這份初心不僅奠定了仁安醫院的基石，也推動其在香港醫療界的發展。

仁安醫院早前舉辦三十周年啟動禮暨擴建新翼開幕儀式，同時為病理部新址舉行揭幕儀式。此次活動邀來政府部門、醫療行業以及社區團體的眾多嘉賓參加。

回顧三十年的發展歷程，仁安醫院相當重視質量監控，早於1999年7月，已成為全港首間獲得勞氏質量保證（LRQA）頒授ISO 9002:1994國際品質認證的私家醫院，而且在審核過程中無「需改良項目」，可見其對醫療品質的要求，竭力為市民帶來安全的醫療服務，也為其他醫療機構作出示範。

搶先引進微創手術設備

2006年，仁安醫院迎來一次重大升級——醫院完成擴建工程，病床數量增至三百多張，並引進最先進的微創手術設備，成立「仁安微創中心」。這一舉措推動了微創醫療技術在香港的普及，為患者提供更精準、創傷更小的治療選擇。同年，仁安率先推出酒店套房式私家病房，顛覆傳統病房的刻板印象，讓住院體驗如同入住高級酒店，進一步提升客人的住院舒適度。2008年，成立全港首間私營急症門診中心，提供全面的緊急醫療服務，分擔公立醫院急症室的壓力。

醫療服務的創新一直是仁安的核心競爭力。2011年，醫院開發了一套專為自身設計的無線移動醫療系統（Mobile Clinical Solution），方便醫護人員即時共享病人資訊及電子病歷，有助提升醫療服務的效率與連貫性之餘，還屢獲本地及國際獎項，獲得業界認可。2020年，仁安腫瘤中心的開幕則進一步彰顯其對專科醫療的重視。該中心特設女性專區，專注照顧女性患者的需求，體現醫院對個人化醫療的承諾。

仁安醫院院長李繼堯笑言，俗語云「男兒三十而立」，仁安醫院亦已經過三十年歷練，不再寂寂無名。

即將迎來第十萬名新生兒

時至今日，仁安醫院已成為全港分娩人數最多的醫院之一，今年醫院將迎來第十萬名新生兒，這一數字不僅是對其產科服務的肯定，也見證仁安醫院在香港家庭中的努力。2024年，仁安再推出半私家單人房，開創全新病房級別，填補標準病房與私家病房之間的市場空缺，為患者提供更多選擇。

展望未來，仁安醫院將繼續秉持「仁心、安心、貼您心」的服務宗旨，致力為客人帶來更優質的醫療體驗。隨著科技的進步，醫院計劃加大人工智能和機械人技術的應用，有助提升診斷、治療和照護的精準度與效率，還能進一步改良資源分配，讓醫療服務更具人性化。醫院亦計劃將病床數量增至600張，以滿足日益增長的醫療需求，為新界東及全港市民提供更高質素的醫療保障。

三十周年仍不忘初心

在仁安醫院三十周年啟動禮暨擴建新翼開幕儀式上，醫務衞生局局長盧寵茂在致辭時指出，香港擁有雙軌醫療制度，私營醫療是系統的重要組成部分。他表示：「希望仁安醫院積極參與『醫學實證與臨床卓越研究所』的運作，與公營醫療携手提升整體服務水平。」仁安醫院院長李繼堯則重申醫院的服務初心，他強調，院方不會因公立醫院上調收費或病人數目增加而趁機加價。恒基兆業發展有限公司副主席林高演則代表集團表達對仁安醫院的肯定，他說：「集團積極向醫院投放資源，持續優化設備及技術，發揮公私營互補優勢。」他強調，未來將繼續支持仁安在醫療技術與服務上的創新，為香港市民提供更優質的醫療選擇。

醫務衞生局局長盧寵茂大力讚賞仁安醫院的私營急症門診中心，讓市民有多一個選擇。

三十年來，仁安醫院從新界東的小型私營醫院，成為如今擁有多個專科包括急症門診中心，以及多個先進醫療設備的醫院，院方仍然秉持以客為本的服務精神、創新的醫療技術以及對社會的承諾，讓這間醫院繼續為推動本地醫療界發展出一分力。