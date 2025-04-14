本港新冠確診人數上升：中招後心臟病發、中風、死亡率高逾2倍

冬季防流感，春夏要防新冠。踏入3月後，本港新冠確診人數、普通科門診求診的比率等也有所回升。惟部分病徵與感冒相似，易被混淆或忽略。新冠公共健康關注組成員、心臟科專科醫生謝德新指出，新冠病毒可對心臟造成嚴重傷害，「中招」後心臟病率可高出2倍或以上。

新冠病毒可致心臟缺氧

新冠病毒如何破壞心臟機能？謝德新醫生解釋：「感染新冠病毒可導致血液中促炎性細胞因子水平上升，促使免疫系統變得異常活躍，因而引發『免疫風暴』，即一種過度的免疫反應。」

他續指，若肺部感染此病毒後，無法有效進行「氣體交換」，心臟可能因氧氣不足而受損。新冠患者或會出現心臟衰竭、血氧含量低、血栓、心肌梗塞、肺積水等症狀，心血管病患者「中招」後所受的影響更大。

確診新冠或增加中風風險

新冠感染可增加心臟病發及中風風險。謝德新醫生引述美國心臟協會於2024年發表的一項研究數據表示，與沒有感染過新冠病毒的人士相比，曾感染新冠病毒的人士在確診3年後，中風、患心臟病或死亡的風險可增加超過2倍。

該研究續指，比起患有心血管疾病但未曾感染過新冠病毒的患者，因為感染新冠而住院的非心血管或糖尿病患人士，其心臟病發、中風和死亡率高21%。

另有研究證實，新冠病毒會令糖尿病患者體內的免疫細胞變得異常活躍，導致胰臟的β細胞受損，身體無法產生胰島素。因此，糖尿病患者也應加倍注意。

疫苗有助防範新冠重症

現時本港流行的新冠病毒仍為JN.1及其後代譜系，目前使用的疫苗能有效預防相關的新冠病毒變異株。有數據指，高風險人士按時接種新冠疫苗的加強劑，有助減低重症和死亡風險。市民大眾亦需緊記要時刻保持個人及環境衛生，以降低新冠病毒在家庭及社區傳播的機會。

謝德新醫生提醒，所有預防及治療方法因人而異，成效、副作用及風險也不同，如有懷疑，請向你的主診醫護人員查詢。若發現持續出現不適症狀，亦宜應盡早求醫檢查。

轉載自晴報