希愈醫療打造全方位、全年齡、全場景醫療方案　構建整全醫療系統惠及灣區居民

隨着人口結構改變，醫療服務必須與時並進，為患者提供最適切及個性化的治療方案。於2016年成立，隸屬新風醫療集團的希愈醫療（HEAL Medical），自成立以來，秉持「以人為本」理念，致力提供優質的護理及友好的治療環境，無微不至照料患者及照顧者。近年，希愈醫療定時引進嶄新醫療儀器，並誠邀專業醫生加盟，同時積極與不同的醫療夥伴合作，拓展及深化多元專科服務。希愈醫療更瞄準灣區生活文化的融合，與同一集團的和睦家醫院構建共通的醫療網絡，實現跨地域「病人共管計劃」，旨在確保患者即使身處任何地方，也能接受卓越的多元專科醫療及護理服務。

希愈醫療早前獲《經濟通》頒發「傑出綜合專科門診服務」獎項。新風醫療集團(香港)首席執行官唐嘉其表示，全體同事及醫護團隊感到非常開心和雀躍，並會繼續努力改進服務，為病人做更多的事情。

唐嘉其表示透過結合集團旗下的香港希愈醫療及內地的和睦家醫院實踐兩地「病人共管」計劃，確保患者在最佳時機接受診斷和治療，把握最佳診斷及治療時機，為病患提供高質量且一致服務。

「全方位」、「全年齡」及「全場景」服務宗旨

新風醫療集團(香港)首席執行官唐嘉其分享：「新風醫療集團及希愈醫療成立以來，希望能為患者提供『全方位』、『全年齡』及『全場景』的服務。希愈醫療在香港設有4間中心，匯聚具經驗的專科醫生，提供包括腫瘤科、婦產科、耳鼻喉科、泌尿外科、心胸肺外科兒科等各種專科服務。同時，我們而位於中環冠君大廈3樓及4樓的日間腫瘤中心更設有影像診斷中心，提供磁力共振(MRI)、正電子電腦斷層掃描(PET-CT)，並自設醫學化驗室，位病人提供一站式『全方位』服務。至於『全年齡』，希愈醫療涵蓋不同專科，由服務女士備孕的希愈生殖醫學中心，到為準備媽媽進行產檢、分娩，再到為嬰幼兒的醫療保健，以至銀齡的慢性疾病管理等，滿足不同年齡及階段的健康需求。至於『全場景』，某些療程可於日間中心進行，成本降低之餘，讓患者多點時間留在家中，復康效果更佳；根據患者需要，新風醫療旗下有內地醫院聯網，在香港也有醫院夥伴都可以提供服務，故此，希愈醫療由預防、診斷、治療及復康都能支援，以患者的福祉為依歸。」唐嘉其進一步透露未來有望增設上門護理服務，患者可安在家中接受護理服務，紓緩照顧者的壓力。

希愈醫療旗下的4間醫療中心提供全面的臨床醫療服務，包括臨床腫瘤科 、內外科及各醫學專科、醫學美容，以至先進的生殖醫學服務。

多元綜合專科 以病人福祉為先

新風醫療集團及希愈醫療除診所外，擁有醫院級的設施，配備影像診斷中心、醫務化驗室、日間化療中心、生殖中心等等，能提供一站式服務，同時有助於質量管控，優勢是盡早發現病例，以免耽誤最佳治療時間，從而減低治療成本壓力。唐嘉其分享其中一個患者案例。「正因我們是綜合專科、服務全面的中心，能為患者結合不同專科，提供一站式個性化方案，帶來最大的好處。好像早前有位男病人，因為久咳來看普通科，醫生認為他五十多歲且為吸煙人士，屬於肺癌高危一族， 於是建議病人進行低劑量CT檢查，發現病人患上第一期肺癌，於是即時轉介並組成跨專科的聯合醫療團隊，包括呼吸系統科、腫瘤科及心胸肺外科聯合醫療團隊，為病人制定個人化治療方案，在多位醫生共同商討後，隨即進行手術。病人基本上已經治療成功，往後只需定期監察便可以。



希愈醫療早前引進最新的喉鏡儀器，能在希愈醫療診所進行經鼻喉鏡藍光雷射手術，以治療耳鼻喉科疾病，乃目前最有效且低侵入性的選擇。

實現灣區病人共管計劃

新風醫療集團於市場少數擁有自家的醫療系統，有助旗下於香港的希愈醫療及內地和睦家醫生團隊互通，跟進患者治療進程及構建整全病歷。去年更率先實踐兩地「病人共管」計劃，提供更便利的選擇。唐嘉其指「疫情期間，內地患者無法到港診治；而於疫情後，香港居民往內地的生活和工作越來越普遍，同時也有香港患者到內地尋求更合適的治療選擇。我們希望患者擁有不同醫療的選擇之餘，也能確保安全性和效果。受惠於新風醫療集團有自家的病人數據庫，通過整合病歷及兩地醫生緊密溝通，取得患者同意後，兩地團隊已開始溝通及對接，診前已掌握病況﹐如曾服用過哪些藥、可有副作用等，患者不用大費周章，從而加速治療進度，提高安全性和療效。患者不論身處內地或香港，均會獲得一致、精準且個人化治療方案。」

隨著大灣區兩地交流日益頻繁，與希愈醫療同屬一個集團的和睦家醫院，擁有自己的病人資料庫，共同為大灣區市民提供跨地域與跨專科的治療方案。

與享譽醫療界夥伴結盟 拓展服務維度及深度

新風集團因應醫療服務需求拓展服務範疇，3年前夥拍香港中文大學醫院建構衛星診所聯網，旨在集合雙方醫療資源及專業管理，推動拓展不同專科服務。唐嘉其表示：「能與中大醫院合作感到高興，因為這是認同我們的努力外，中大醫院會定時派遣專科醫生到希愈醫療診所支援，特別是在中大醫院的強項如腦神經科和家庭醫學方面，能與我們形成互補效果，最終都是惠及患者，帶來適切的治療方案。」

除夥拍中大醫院及拓展不同專科領域外，新風集團去年收購香港綜合腫瘤中心（HKIOC），旨在構建全方位的癌症治療服務及數據庫。「近年，癌症病人數字飆升，輪候治療時間漫長，但腫瘤不能等，發展下去醫療成本急增及治療成效難度更高。對應腫瘤科需求呈持續上升趨勢，我們看到成立於的2015年香港綜合腫瘤中心，於市場上發展相當成熟6，希望收購香港綜合腫瘤中心能產生協同效應，提供一站式診斷和治療的全方位服務，從影像診斷、放射治療到系統性治療都可於集團內診所或醫院做到。」



新風醫療集團希望通過收購於2015年成立的香港綜合腫瘤中心，提供優質且完善的一站式跨專科診斷及腫瘤治療服務。

提升健康意識 防患於未然

積極拓展服務切合社會及患者需要外，希愈醫療冀透過健康講座及工作坊，提升全民的健康意識。「這是集團社會責任一部份。定期與慈善團體及病人組織，透過健康講座，讓大眾了解更多疾病治療相關的知識，及早注意身體問題，作定期普遍性檢查，即使不幸患病也了解治療方案、護理及復康等。此外，癌症康復者往往因害怕復發而面對相當大的壓力，因此我們與病人組織舉辦工作坊，教導他們紓壓，期望能減低復發風險。」唐嘉其總結道。

香港醫療機構面對人手短缺，新風醫療及希愈醫療未來着力培訓工作，並邀請更多醫護人員加入，冀持續為患者提供更貼心、更精準的治療方案。