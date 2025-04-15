藥劑師設計「腸胃急救包」 優惠價60元，家居旅行保平安  同場加映長者腸道健康貼士    

適逢旅遊季節，筆者被朋友們的海外賞櫻美照引得心癢癢。不知是水土不服還是吃得太盡情，數位友人樂極生小病，腸胃在異鄉發難，或嘔吐或便秘或胃痛，忍不住在社交媒體求救。如果有藥物即時急救和紓緩，情況會否不一樣？

筆者得悉優惠價60元、由社區藥劑師精選四款藥物的「腸胃急救包」，上周五（4月11日）起在本地一家社區藥房面世，暗忖這不就是家居和旅行必備的腸胃「平安藥」？現在還趕得及送給準備復活節假期出行的朋友和照顧者，守護腸道，食得疴得又瞓得。

話說這款「腸胃急救包」，背後推手正是非牟利組織「醫護行者」設立的「醫護行社區藥房」。本欄早前曾提及，醫護行社區藥房除了提供免費藥物諮詢，更著重鼓勵市民透過認識和調整醫、食、住、行的習慣，整全管理自己的健康。

過去半年，藥房一群年輕的社區藥劑師、營養學家等，透過觀察和傾談，發現不少街坊和上班族，也受到各式各樣腸胃毛病困擾，卻又無從入手，「腸胃急救包」的意念應運而生，去推廣腸胃健康的訊息。萬一腸胃發病時，也可借助急救包內的藥物，先解燃眉之急。如果病情得以紓緩，就毋須衝往急症室求診，有助減低醫療系統的壓力。

內含四類藥物 專攻便秘腹瀉胃痛肚痛

那麼由社區藥劑師設計的「腸胃急救包」有甚麼來頭？它的藥物分別主攻四種常見的腸胃疾病，包括腹瀉、便秘、胃酸過多和腸道抽筋：

1. 止瀉藥 Loperamide 10粒，能快速止瀉。

2. 通便藥 Sennoside 20粒，俗稱「草餅」，可舒緩便秘不適。

3. 中和胃酸藥 Antacid 20粒，能快速改善消化不良、胃部不適。

4. 腸抽筋藥 Hyoscine butylbromide 10粒，可減輕腸臟抽搐的痛楚。

重中之重是藥物以外，急救包還附有藥劑師們自製的「腸胃病與藥物指南」，以教育角度和顯淺易懂的文字，講解腸胃疾病和藥物原理，以及非藥物的紓緩方法。並提醒病人萬一遇上某些症狀，就要盡快求醫，寓健康教育於腸胃救急。

急救包內為副廠藥物。筆者較好奇的是，急救包沒有止嘔藥。如果外遊時出現嘔吐，是否如傳聞般，飲用坊間的樽裝電解質飲品，就可補充電解質流失，兼且不致身體太虛脫？

醫護行社區藥房最新推出的「腸胃急救包」，針對便秘、腹瀉，胃痛及肚痛等問題，連同藥劑師精心撰寫的腸胃病及用藥指南，內容詳盡。優惠價60元。

礦物鹽補充劑 填補嘔吐引發電解質流失

本欄曾介紹的醫護行社區藥房藥劑師麥嘉成（Simon），就此為旅人們提供小小建議。出行前，不妨在港預先購買礦物鹽補充劑（Oral Rehydration Salts），萬一旅途時嘔吐以至腹瀉，可服用去補充流失的電解質。

我想，這個腸胃急救包，以及添置礦物鹽補充劑的小貼士，足以應付普羅大眾的需求。期待日後有針對不同類型的群眾，如長者出行的急救包面世。

想起長者的腸胃調理，多有特殊需要。作為照顧者，我還欠家母一個答案，怎樣應付腦退化長者時而便秘，時而「黃金遍地」之排便不可測？

幸好推出「腸胃急救包」當日，正是醫護行社區藥房舉辦「胃您護腸」開放日之時。有營養學家主持攤位遊戲，解答街坊和飲食相關的腸胃疑難。

非水溶性纖維＋高蛋白食物 助長者調理腸道及排便

我厚著面皮，向醫護行者高級項目統籌、營養學家李思薇（Chelsy）請教，長者便便形態不可測之謎。當然，若是患病還是要向淺中醫，不過一些飲食習慣，確能協助便便成形。

醫護行社區藥房開放日，有一幅「常見腸胃迷思」展板，集合了常見的腸胃病疑惑，以及相關解答，鼓勵都市人改善飲食和生活作息習慣。

Chelsy解釋，多服用含有非水溶性纖維的食物，有助腸臟蠕動，令大便成形。另一方面，老友記不忘要進食適量高蛋白質的食物，去促進腸道益生菌生長。

醫護行者高級項目統籌、營養學家李思薇，透過攤位遊戲，向街坊及上班族講解飲食與腸胃健康的關係。

輪到攤位遊戲即場「對決」，挑戰剛才我聽得明多少。攤位桌面有一堆食物卡，遊戲者透過擲骰決定要找出的食物類型。我要找出含有「非水溶性纖維」的食物，結果對錯各佔一半。但見其他街坊玩得投入，相信遊戲令食物營養知識較易入腦。

答案公布，非水溶性纖維食物包括：小麥、竹筍、橙皮、青豆、火龍果、奇異果、秋葵、堅果等，均有助增加大便體積，較易排出體外。

攤位遊戲的食物卡。哪些食物有水溶性纖維？那些食物有非水溶性纖維？

由是面對家母的吩咐，我有一些交待了。不禁感慨要滿足口腹之慾並不困難，想腸胃持續路路暢通，才不容易。仍然相信守護腸胃，一樣可以吃得好，只是要花心思鑽研知識，例如學懂纖維也要分成水溶性與非水溶性那麼細。民以食為天，有好嘢食，永遠是改善健康最大的推動力。

腸胃痛症令不少都市人備受困擾。（圖：Andrea Piacquadio@Pexels)

醫護行社區藥房

地址：新界葵涌葵昌路54-56號貿易之都901室（營業時間請參考藥房網址）

電話：3596 3141

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