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鼻咽癌 │ 42歲男藝人陳振華鼻咽癌4期，化療8個月近況曝光
健康Tips

鼻咽癌 │ 42歲男藝人陳振華鼻咽癌4期，化療8個月近況曝光

健康解「迷」
健康解「迷」

　　曾憑《金宵大廈》「Raj Sir」一角走紅的TVB印度裔演員陳振華（Ricky），去年驚爆罹患鼻咽癌第四期。歷經化療煎熬後，近日被目擊在廣州「音樂唐人館」與「肥屍」梁焯滿同場現身，近況曝光。

 

男星抗癌｜化療後首度公開亮相 健康狀態大逆轉

 

　　近日有網民在小紅書發文，指「昨晚音樂唐人館，居然偶遇明星演員肥屍梁焯滿同陳振華」，並上載與患鼻咽癌的前TVB男星陳振華（Ricky）的合照。從合照中可見，陳振華不僅頭髮已重新生長梳整，一改2個月前光頭、消瘦的病容，面部輪廓明顯飽滿，雙目有神，面露笑容，亦再沒有蓄鬍子。相比2個月前，陳振華現時面頰和身軀再次長肉，相信健康情況正在好轉。

 

鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌 抗癌8個月罕現身 曾因出軌家暴星途盡毀

鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌 抗癌8個月罕現身 曾因出軌家暴星途盡毀

鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌 抗癌8個月罕現身 曾因出軌家暴星途盡毀

鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌 抗癌8個月罕現身 曾因出軌家暴星途盡毀

鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌 抗癌8個月罕現身 曾因出軌家暴星途盡毀

 

男星抗癌｜化療最怕甩頭髮

 

　　陳振華2個月前在其抖音發布影片與大家拜年，當時他依然一臉倦容，明顯看到化療影響他大量甩頭髮。當時他自爆自己化療後暴瘦26磅，且身體變得虛弱。陳振華去年8月公開自己患4期鼻咽癌的消息，並即將開始化療，當時他曾透露自己最怕化療「甩頭髮」，影響儀容。化療開始後，亦停更抖音休養身體。直到今年2月初再上載影片，當時宣布已經完成化療。陳振華回應網民留言時表示，要到5月才可複檢知道身體實際狀況如何。

 

鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌 抗癌8個月罕現身 曾因出軌家暴星途盡毀

鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌 抗癌8個月罕現身 曾因出軌家暴星途盡毀

鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌 抗癌8個月罕現身 曾因出軌家暴星途盡毀

鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌 抗癌8個月罕現身 曾因出軌家暴星途盡毀

鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌 抗癌8個月罕現身 曾因出軌家暴星途盡毀

鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌 抗癌8個月罕現身 曾因出軌家暴星途盡毀

鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌 抗癌8個月罕現身 曾因出軌家暴星途盡毀

鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌 抗癌8個月罕現身 曾因出軌家暴星途盡毀

 

　　他曾透露自己確診鼻咽癌前，出現鼻涕滲血絲，且類似鼻炎和中耳炎的症狀。當時他未有為意，直到後來影響眼球都開始出現刺痛感，猶如「被蟻咬」，他才意識到身體出現問題，繼而求醫做檢驗，終確診鼻咽癌4期。

 

曾演《金宵大廈》，一劇走紅：

 

鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌 抗癌8個月罕現身 曾因出軌家暴星途盡毀

鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌 抗癌8個月罕現身 曾因出軌家暴星途盡毀

鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌 抗癌8個月罕現身 曾因出軌家暴星途盡毀

鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌 抗癌8個月罕現身 曾因出軌家暴星途盡毀

 

男星抗癌｜曾被老婆力數渣男惡行

 

　　早年營造好爸爸形象的他，2019年遭妻子Alison控訴長期家暴女兒、拖欠贍養費，更被踢爆偷食內地女子，導致妻女失去公屋資格。負面新聞纏身期間，他轉戰內地短視頻平台，未料去年直播時突然公開患癌消息。

 

鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌 抗癌8個月罕現身 曾因出軌家暴星途盡毀

鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌 抗癌8個月罕現身 曾因出軌家暴星途盡毀

鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌 抗癌8個月罕現身 曾因出軌家暴星途盡毀

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#健康養生#化療#金宵大廈#演員#抖音#印度#TVB#鼻咽癌
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