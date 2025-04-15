29歲女銀行職員婚前跳樓身亡，疑因職場霸淩

內地一名外國名校畢業的29歲女碩士生於婚前突然跳樓身亡，其母後來向女兒任職的銀行提告，並控訴指懷疑女兒因結婚請假，遭主管、同事集體霸淩致輕生。當地法院近日就有關案件判決終告出爐，而涉事的撫恤金金額亦因此曝光。

綜合內地傳媒報道，安徽一名姓劉女子指其女兒小琳生前疑因請婚假遭領導、同事霸凌後輕生，年僅29歲。劉女士表示，其女小琳畢業於倫敦城市大學，其後又於中國科學技術大學進修，並獲得碩士名銜，然後便於2018年入職中國建設銀行安徽分行。

劉女士透露2023年11月，女兒小琳因為結婚請假關係，與主管出現爭執：

備婚的時候她就要去請假，領導就跟她說不能請，後來就突然叫她整理3年的紙質檔案，又以各種各樣的藉口，跟她談話十多次。

劉女士表示直到小琳去世前一天下午，她的領導陳某還在跟她談話。更駭人的事，女兒出事當天，家裏還接到公司電話，陳某之後曾和小琳父親進行通話，惟20多分鐘後小琳便突然跳樓。而對於小琳家屬的指控，陳某則全盤否認，不但強調與小琳相識不久，沒理由針對小琳，更指事發前的談話只是因為小琳今年為提拔對象，公司需要在系統內操作確認，所以多次向小琳及小琳的父母撥打電話，但小琳母親電話無人接聽，小琳父親則回覆稱小琳在睡覺。

29歲高學歷銀行女職員疑因請婚假遭「職場霸凌」，不堪精神壓力輕生亡。(網上圖片)

29歲高學歷銀行女職員疑因請婚假遭「職場霸凌」，不堪精神壓力輕生亡。(網上圖片)

29歲高學歷銀行女職員疑因請婚假遭「職場霸凌」，不堪精神壓力輕生亡。(網上圖片)

小琳離世後，其家人於是將建行安徽分行、建設銀行和陳某告上法庭，要求支付死亡賠償金20萬元人民幣（約21萬4千港元）、精神損失費8萬元人民幣（約8萬5千港元）。而今年1月22日，根據安徽合肥市包河區法院今年1月22日的一審判決書顯示，判定小琳自殺致死，而被告中國建設銀行安徽分行對其死亡結果「不存在過錯」。不過為安撫小琳家屬，法院判處銀行出於人道主義給付撫慰金28萬元人民幣（約30萬港元）。

轉載自晴報