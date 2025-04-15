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復活節素食譜：番茄馬鈴薯拼出可愛復活薯蛋
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復活節素食譜：番茄馬鈴薯拼出可愛復活薯蛋

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　正式踏入春天，初夏的四月，天氣依舊的變幻不定。昨天氣溫高如夏日，今天卻降溫了一點，下起暴雨來。這樣無常的天氣，確實讓人感到有點陰鬱。幸好這個時候，走過商場，看見奔跳的兔子，努力爭脫於復活蛋的小雞等，各式可愛繽紛復活節的布置，總算讓心情好轉開朗了一些。

 

　　復活節，對很多來說，是期待已久的長假期，也是跟親朋好友一起聚聚的好日子。這個時候，不想吃甜的巧克力復活蛋，和紅蘿蔔蛋糕的話，煮一些雞蛋，用紅蘿蔔等食材，裝飾成一隻隻代表著重生的可愛小雞；或烤一份香濃甜脆的，代表著耶穌背負十字架受難的十字麵包，簡單的做這些傳統應節菜式，亦是一個不錯的選擇。

 

　　假如每年都這麼做，有點膩了？！不妨考慮用馬鈴薯來做顆復活薯蛋。不要以為番茄跟馬鈴薯走在一起，只能變成濃湯。小小的馬鈴薯，外形跟鵪鶉蛋有點像，配合體形也是細小的小番茄，卻可以變奏出美味可口的復活薯蛋，為這個一年一度的節日，加添一點創意和玩味，大家不妨妨試試看吧？！

 

鮮番茄拼復活薯仔蛋（2人份）

 

復活節素食譜：讓番茄馬鈴薯拼出可愛復活薯蛋

 

時間：25分鐘

 

材料：

 

復活節素食譜：讓番茄馬鈴薯拼出可愛復活薯蛋

 

小薯仔（小馬鈴薯） 12顆／車厘茄（小番茄） 10顆／白蘑菇 12顆／火箭菜 半飯碗／沙律生菜 1飯碗／新鮮羅勒 3束

 

調味：

 

鹽 半茶匙／糖 半茶匙／黑醋 1湯匙／乾羅勒葉碎 半茶匙／迷迭香葉碎 半茶匙／黑胡椒粉 半茶匙／青椒粉 1茶匙／辣椒仔 半茶匙／橄欖油 2湯匙／白芝蔴 半茶匙

 

工具：

 

砧板／菜刀／湯匙/茶匙／大沙律（拉）碗／煮鍋／茶杯／木舀／飯碗／碟／叉／餐刀

 

步驟：

 

　　1.    摘出新鮮羅勒葉子，沖洗後，半兩份。

 

　　2.    沖洗火箭菜和沙律生菜，然後瀝乾待用。

 

　　3.    清洗車厘茄（小番茄），切半（如圖）。

 

復活節素食譜：讓番茄馬鈴薯拼出可愛復活薯蛋

 

　　4.    將白蘑菇切成片（如圖）。

 

復活節素食譜：讓番茄馬鈴薯拼出可愛復活薯蛋

 

　　5.    清洗小薯仔，整顆放進已經用中火預熱的煮鍋裏，加入1湯匙的橄欖油，一份步驟1，1／4茶匙的乾羅勒葉碎、迷迭香葉碎、少許黑胡椒粉、1／4茶匙的鹽和糖、 辣椒仔，半湯匙的黑醋，和半茶杯的清水，炒拌均勻，蓋上鍋蓋，以小中火，煮10分鐘。

 

　　6.    夾起鍋裏的羅勒葉。

 

　　7.    放入步驟3，炒拌均勻（如圖），加5湯匙的清水，蓋上鍋蓋，以中火煮5分鐘。

 

復活節素食譜：讓番茄馬鈴薯拼出可愛復活薯蛋

 

　　8.    放入步驟4和另一份羅勒葉（如圖），炒拌均勻至醬汁稍為收乾，關火。

 

復活節素食譜：讓番茄馬鈴薯拼出可愛復活薯蛋

 

　　9.    放步驟2放大沙律（拉）碗，加入1/4茶匙的鹽和糖、青椒粉、 1湯匙的橄欖油、半湯匙的黑醋，和白芝蔴，炒拌均勻（如圖）。

 

復活節素食譜：讓番茄馬鈴薯拼出可愛復活薯蛋

 

　　10.    平鋪步驟9於碟子上，舀入步驟8，便可。

 

筆記：

 

1.    薯仔（馬鈴薯），有多種維生素（包括B和C），和類黃酮、檞皮素等，可以提高免疫力的營養素。

2.    車厘茄（小番茄）有豐富的維他命（維生素）C，亦有K，和抗氧化、抗發炎、能提升免疫力的茄紅素。

3.    火箭菜有加強免疫力的維生素C和E。

4.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5.    蔬果全部要徹底洗淨。

6.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#食譜#素食譜#復活節#耶穌#十字麵包#復活蛋#復活薯蛋#番茄#白蘑菇#火箭菜#沙律生菜#羅勒#營養#薯仔#馬鈴薯
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