腦腫瘤 │ 麻省醫院婦產科5名護士齊患腦瘤，院方堅稱無環境風險

美國麻省一間綜合醫院婦產科部門，日前傳出5名同層同科護士同患腦瘤事件，引發外界對醫護工作環境安全的關注。涉事醫院事後出面回應，認為「設施不存在環境風險」，惟檢查方式再惹質疑，懷疑院方企圖「提供預定的結論」讓問題消失，當地護士工會將繼續就事件展開調查。

綜合外媒《CBS NEWS》報道，美國麻省一間綜合醫院「Mass General Brigham Newton-Wellesley Hospital」，其5樓婦產科合共11名員工出現健康問題，其中5名同層同科護士全部確診腦瘤，其中兩人患上最常見的腦膜瘤（meningioma），幸而腦瘤均屬良性。

醫院內工作的護士坦言，他們擔心產科病房工作的長期護士患癌或腦瘤病例會不斷增加，一名患有腦瘤的護士，匿名接受訪問時指出，過去數年間於5樓工作的數10名護士都曾斷出患有不同程度的腦瘤，部分人確診癌症，其中3人接受了手術治療，強調「這不可能只是巧合。」她續指，事件揭發後許多員工都感到非常不安，希望院方可以提供工作環境的安全保證。

腦腫瘤｜院方展開全面調查堅稱：醫院環境是安全的

據了解，醫院事後公開回應相關事件，證實自去年12月起已聯同政府健康與安全機構展開全面調查，範圍涵蓋多個潛在風險來源，包括即棄口罩、供水系統、附近的X光設施以及樓下的化療治療等，一直遵循美國疾病控制與預防中心（CDC）指南進行，並與職業健康與安全部、輻射和藥品安全辦公室及外部環境顧問合作。

醫院副首席醫療官Dr. Jonathan Sonis 及首席護士Sandy Muse發表聯合聲明表示：「根據調查結果，我們有信心向我們的團隊與所有患者保證，醫院環境是安全的。」院方強調，部分病例發生時間早於新冠疫情，與環境因素無明顯關聯，並已向相關利益群體，包括該部門員工及麻省護士協會（Massachusetts Nurses Association, MNA）通報調查結果，還召開論壇回答員工問題。

腦腫瘤｜護士協會質疑院方淡化問題

不過，麻省護士協會（MNA）事後對院方結論提出強烈質疑，工會發言人Joe Markman 指出，院方僅與少數護士溝通，環境檢測範圍有限，質疑院方試圖「提供預設的結論」以淡化問題，強調：「問題不在於腦瘤是否良性，而是為甚麼在同一樓層、同一群體中出現如此多的腫瘤個案。」工會目前正進行獨立科學調查，預計需數週時間完成。

腦腫瘤｜「癌症集群」4大定義

有報道引述美國癌症協會（American Cancer Society）說法，列出4大「癌症集群（cancer cluster）」定義，強調美國近4成民眾一生中會罹患癌症，因此即使許小區域內出現多宗個案，也不一定異常，需進一步分析基線風險與個案分布：

「癌症集群」4大定義

1. 相同類型的癌症

2. 在相同地區發生

3. 具共同原因

4. 且罹病人數超出預期基線

資料來源：美國癌症協會

腦腫瘤｜腦瘤6大症狀

台灣神經外科醫生魏國珍曾在當地健康節目《健康2.0》指出，腦腫瘤的症狀與其位置、大小和特性相關，不同位置的腦腫瘤所引發的症狀不盡相同，而大多和腦腫瘤壓迫和破壞局部腦區域所引發的神經功能障礙有關，主要分為6種症狀：

1. 運動功能

如果腫瘤接近運動神經纖維附近，容易造成對側肢體無力。

2. 感覺功能

可能對側肢體無力、觸覺變得不敏感、空間認知感覺變得不靈敏，進而影響走路的平穩度。

3. 平衡功能

如果小腦有腫瘤，容易影響走路平衡感。

4. 語言功能

如果左大腦有腫瘤，容易造成語言表達或語言理解能力喪失，例如失語症。

5. 記憶功能

如果腫瘤壓迫到腦部顳葉內側，患者很容易出現健忘問題。

6. 個性改變

如果腫瘤在大腦額葉，會導致個性變調的問題，例如原本很積極的人卻變得很懶散。

資料來源：新北市土城醫院副院長魏國珍醫生 健康2.0

腦腫瘤｜腦腫瘤5大常見症狀

神經外科專科醫生黃秉康接受訪問時指出，腦內一旦出現腫瘤，無論良性及惡性，腫瘤可以不斷長大，令腦壓上升，繼而令患者出現一連串不適，甚至影響患者語言、視力、聽力及運動能力。不過，他亦補充指部分良性腫瘤亦可以是毫無病徵，可能只是出現輕微頭痛，令患者掉以輕心。

腦瘤開始時可以是毫無病徵，但隨著時間流逝，病情開始惡化，病徵便會愈來愈明顯，屆時治療難度便會再有所增加。

腦腫瘤常見5大症狀

1. 頭痛

● 鈍痛為主

● 咳嗽、打噴嚏等會加劇痛楚

● 早期只在早上頭痛；後期持續頭痛

● 服藥難紓緩

2. 視力減退

● 視力模糊

● 出現重影

3. 嘔吐

● 突然及劇烈

● 或呈「噴射性」

● 未必伴隨噁心

4. 癲癇發作

● 局部性或全身性

5. 局部神經功能障礙

● 單邊肢體無力

● 走路不穩

● 言語表達困難

資料來源：腦神經外科專科醫生黃秉康

資料來源：CBS NEWS

轉載自晴報