50歲吳彥祖怒斥網上公審：對「噁心」飛機乘客的強烈遣責

男神也避不開無禮乘客！現年50歲的男星吳彥祖（Daniel）早前罕見在網上發火，透露自己搭飛機時，後座的旅客竟作出1個行為，令他非常氣憤，直接拍照公審，力斥該行為「簡直太噁心」。

吳彥祖於上月，在社交平台Instagram上載一張照片，從該照片可見，位於後排的乘客將鞋子脫下，且直接將雙腳踩在他的扶手後方。對此，吳彥祖在貼文上不滿寫下：「飛機禮儀：這種行為『絕對、絕對不行』。」

現年50歲的吳彥祖是圈中男神。（圖片取自IG）

他近日罕見發火，在網上公審飛機乘客的1個無禮行為。（圖片取自IG）

吳彥祖上月在IG發文，表示後座乘客將鞋子脫下，且直接將雙腳踩在他的扶手後方，直斥這種行為「太噁心了」。（圖片取自IG）

他認為，旅客明知在機場安檢時必須脫鞋，還會踩在數百萬人走過的地毯上，卻仍然選擇不穿襪子，「這簡直太噁心了。」

更離譜的是，把腳伸到前排的座位中間當腳踏板？不行，完全不可以。

帖文發布後引起網民注意，不少人留言「為什麼他們願意在自己家以外的任何地方赤腳？」、「原來男神一樣要面對西客」、「他們需要停止這種行為」、「你不是坐頭等艙嗎？為什麼頭等艙仍會發生這種情況？」

昔日男神｜被指昔日美男變滄桑大叔

吳彥祖早年於香港出道時便有美男子稱號，憑著俊美的外貌而走紅，拍攝機會亦不斷，但隨著婚後與太太Lisa S.及囡囡吳斐然（Raven）舉家遷到美國居住，他亦淡出影圈專心照顧家庭，近年則將事業轉移至荷里活。他曾於2022年主動在微博分享自己應邀出席亞洲國際電影節，並上台領取「李小龍獎」，惟有粉絲慨嘆當日台上的吳彥祖與年輕時相比似乎判若兩人，不但髮際線往後退、臉部皮膚鬆弛，笑起來亦皺紋盡現，整個人看起來十分蒼桑，更有網民指他與72歲的劉松仁撞樣。

吳彥祖早年以美男子著稱。（資料庫圖片）

吳彥祖與太太Lisa.S相伴超過20年。

兩人可謂是圈中模範夫妻。（圖片取自IG）

兩人育有一女吳斐然（Raven）。（圖片取自IG）

Raven自幼外貌出眾。（圖片取自IG）

吳彥祖為愛女塗指甲油。（圖片取自IG）

一家三口。

吳彥祖亦曾帶同愛女參與好友聚會。

吳彥祖近年進軍荷里活。（圖片取自IG）

與影帝關繼威合作電影《Love Hurts》。（圖片取自IG）

他與2022年應邀出席亞洲國際電影節，並上台領取「李小龍獎」，但就被網民指其外貌急速衰老。（圖片取自微博）

吳彥祖當時在美國領獎，被指老態盡現。（圖片取自微博）

同場加映｜機場飛機6大最污糟地方

旅遊計劃網站「Travelmath」曾邀請微生物學家，從美國5個機場及4個航班收集了一共26個細菌樣本進行分析，結果發現機場和飛機上有6個地方最骯髒：

機場／飛機上6個地方最骯髒

1. 椅背餐桌

細菌數量： 2155 CFU／sq. in.

2. 飲水機按鈕

細菌數量： 1240 CFU／sq. in.

3. 機艙冷氣吹風口

細菌數量： 285 CFU／sq. in.

4. 廁所沖水按鈕

細菌數量： 265 CFU／sq. in.

5. 安全帶扣

細菌數量： 230 CFU／sq. in.

6. 機場廁所門鎖

細菌數量： 70 CFU／sq. in.

資料來源：衛生署

搭飛機禁忌｜專家警告搭飛機6大不宜衣著

據英國媒體《太陽報》早前報道，有專家透露機上有6種衣服不宜穿著，會為健康帶來危險。當中以港女最愛的瑜伽褲最為危險，嚴重甚至可以致命。航空專家Christine Negroni曾表示，一旦飛機機艙起火，「人造纖維」物料製造的瑜珈褲更容易燃燒，甚至黏在身上，導致皮膚嚴重燒傷而死亡。故此，他建議大家穿著棉質或是天然纖維製成的衣服乘搭飛機會較為合適。



1.短褲

2.緊身衣

3.高跟鞋

4.瑜伽褲

5.人字拖

6.牛仔褲

資料來源：《太陽報》

轉載自晴報