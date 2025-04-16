穀雨湯水 │天氣乍暖還寒雨水漸多，健脾和胃溫：核桃赤小豆粟米雞腳湯

「陳醫師，上次感冒服中藥效果很快，為甚麼中醫給人的感覺只能調理？」Kylie說。

「讓我說一個故事。扁鵲為戰國時期的名醫，和華佗、張仲景、李時珍並稱中國古代四大名醫。扁鵲原名秦越人，扁鵲是他的綽號。扁鵲有兩個哥哥，都是大夫。

《鶡冠子·卷下·世賢第十六》記載了一件事。

有一次魏文侯問扁鵲：『我聽說你們家兄弟三人都學醫，那麼誰的醫術最高？』扁鵲說：『大哥醫術最高，二哥其次，我最差。』

魏文侯十分奇怪，因為扁鵲最有名，反而他兩位兄長名氣不大，於是問扁鵲為何他的名聲最大。扁鵲說：『我二哥能在別人剛生病的時候就能知道原因，在病情輕微時出手治好。一般人以為二哥只能夠治輕微的小病，所以他的名氣只能到自己的鄉里之間。

大哥更厲害，在別人未生病，但快要生病的時候就能知道，用一點小藥就調整過來了。一般人並不知道他事先能夠剷除病因，所以他的名氣就沒有辦法傳出去。

而我只能在病人發病了，甚至病重之後才能診斷下藥。唉，可惜這個世界上的人，只有病重才去發現，才去處理，所以我反而最知名了。』

這就是中醫的精髓：上醫治未病、下醫治已病。到了病情嚴重的時候，治病的代價要大得多。」我說。

「這一下我就明白了。」Kylie說。

「所以養生保健的確是中醫的強項。但是感冒發熱，又或其他急症，中醫也有好辦法呀。飲食方面中醫也十分着重。都巿人生活節奏快，吃飯時間短，大多匆匆忙忙，未能安心吃個午飯。長輩曾教導細嚼慢嚥，一口飯起碼要嚼二十下，把食物完全嚼碎。消化從口開始，若食物未能好好咀嚼，食物到了胃，則加重胃的工作量。

還有，穀雨快到了。天氣乍暖還寒，時冷時熱，雨水漸多。我們應好好健脾和胃，扶持陽氣，溫陽化濕，可以促進身體陽氣的生發，從而使身體氣化能力增強。

我們可以吃粟米和赤小豆。粟米健脾和胃，補虛損，除煩止渴，通利小便。粟米鬚不要棄掉，能利水消腫，泄熱，利膽平肝。赤小豆通小腸，利小便，行水散血，消腫排膿，清熱解毒。

要有陽氣，我們可以補腎。核桃補腎固精、溫肺定喘、潤腸，治腎虛喘嗽、腰痛腳弱、陽痿、遺精、小便頻數、石淋，以及大便燥結。人臥則血歸於肝，睡得好，我們才有血可用，可以吃龍眼肉，能補益心脾，養血安神。

這些材料可煲成時令湯水，一家人都合適。」我說。

「謝謝你。中醫真的博大精深，是經得起考驗的瑰寶。」Kylie說。

穀雨湯水：核桃赤小豆粟米雞腳湯

材料（4人分量）︰

核桃2兩、龍眼肉8粒、赤小豆1兩、蜜棗2粒、生薑2片、紅蘿蔔1條、粟米1條、雞腳8隻

製作方法︰

1. 雞腳汆水。

2. 粟米去皮切塊留鬚，紅蘿蔔去皮切片。

3. 所有材料加水2公升，大火煲滾後改細火再煲1個半小時。

4. 最後加少許天然鹽。