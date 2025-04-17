日本地震 │ 日本山口縣2個月內逾1300次輕微地震，專家警告：異常情況需密切關注

日本從兵庫縣延伸至山口縣部分區域近2個月內觀測到超過1,300次輕微地震，雖然民眾未必能感覺到，但專家就認為這種活動並不尋常，並指出去年能登半島地震前亦曾有類似情況。

據日媒《TBS》報道，日本包括鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣及山口縣等5個縣，部分地區自今年2月起開始出現頻繁的地震活動。從氣象廳網站圖片可見，山口縣北部城市萩市郊區布滿密密麻麻的圓點，而那些圓點代表錄得的地震活動；情況在過去一個月尤其嚴重，地震次數不斷增加，至今已觀測到超過1,300次，但最大規模僅黎克特制1.8級。

對此，京都大學防災研究所教授西村卓也就指出，自3月中旬開始，該區域每天都會發生數十次地震，「儘管震級很小，這是有些不尋常的活動，我們正在密切關注。」

日本從兵庫縣延伸至山口縣的「中國山地」部分區域近2個月內觀測到多次輕微地震。（影片截圖）

從氣象廳網站圖片可見，山口縣北部城市萩市郊區布滿密密麻麻的圓點，而那些圓點代表錄得的地震活動。（影片截圖）

近2個月內共觀測到超過1,300次輕微地震。（影片截圖）

地震次數自3月起不斷增加，然而地震規模最大僅黎克特制1.8級。（影片截圖）

這些地震的震源深度介乎30公里至25公里之間，且有移動的特徵。（影片截圖）

京都大學防災研究所教授西村卓也表示這些活動並不正常。（影片截圖）

西村卓也推測有流體從地下深處向較淺的地方上升，在流體移動時引發地震。（影片截圖）

這次發生的微小地震的區域周圍存在多條活斷層，日本兩座活火山之一的「阿武火山群」也位於此地。（影片截圖）

西村卓也表示，這些地震的震源深度介乎30公里至25公里之間，且有移動的特徵。它們最初從40公里深開始，然後逐漸變淺至大約25公里，之後在25至30公里之間移動，而水平位置也有從西向東移動的趨勢。由於存在移動的現象，他推測有流體從地下深處向較淺的地方上升，在流體移動時引發地震。

此外，他在研究2024年1月發生的能登半島7.6級地震時發現，早在地震發生前，流體已經從地下深處上升至地表附近，可能導致活斷層受到刺激；而這次發生的微小地震的區域周圍存在多條活斷層，日本兩座活火山之一的「阿武火山群」也位於此地。西村卓也認為，考慮到地震震源的位置和深度，該區域因此引發大地震的可能性並不大，目前也很難認定這些地震與火山活動有直接關係。然而一旦震源變得更淺，或者觀測到與地震相關的地殼變動，就有必要更進一步研究。

同場加映｜4地區出現大地震先兆

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，曾在東京大學、京都大學研究地震預測的專家佃為成指出，地震活動頻繁的地區，如果某段時間內地震次數銳減，出現「靜穩化」現象便需小心，因為「靜穩化」往往視是大規模地震的先兆，如日本的新潟縣就有此現象。新潟過去曾發生如1995年規模7.3阪神大地震，因此專家指2025年仍須高度關注。

日本4地區現大地震先兆

過去曾發生如1995年規模7.3級阪神大地震的新潟縣有「靜穩化」現象

靜岡縣燒津市與沼津市近期出現地下水溫升高與水位異常的現象

關東地區千葉縣北西部自2021年發生規模5.9地震以來地震次數持續上升

東京都青梅市至立川市過去一、兩千年間前未發生大地震，專家提醒未來有發生大地震潛力。

資料來源：日本地震專家佃為成

日本地震丨南海海槽8級地震機率達8成 專家籲5地區勿前往

根據日本政府過去研究，由於南海海槽沿線，過去平均每100到150年，就會發生一次規模8到9級的強震，台灣前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋預計未來30年，南海海槽有7到8成的機率，發生規模8級以上的地震。而強震所引發的海嘯，有4個地區可能會在5分鐘內就出現，另一個地區則會在19分鐘就發生。

即睇日本地震5高危地方:

5分鐘內受海嘯波及：

靜岡

和歌山

三重

高知

19分鐘內受海嘯波及：

宮崎縣

資料來源：台灣地震專家：郭鎧紋

地震自救｜地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地方；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

遇地震5招保命

● 躲到堅固家具下面

⚠ 遠離模擬或容易墜下的物件

● 遠離建築物、斜坡、架空電線等地方

● 勿從高處跳下

● 被埋在瓦礫中不能掙脫時

⚠ 勿大聲呼叫

☑ 應使用敲擊聲或吹口哨求救

● 盡量遠離海岸

⚠ 遇上地震或海嘯

☑ 須向高地逃走

資料來源：香港紅十字會

轉載自晴報



