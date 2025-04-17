胃癌 │ 百萬網紅歌手確診末期胃癌，1個月內驚傳離世，醫生揭示胃癌8大成因

甘肅一名網紅歌手於今年3月確診患上末期胃癌，1個月內便不敵病魔離世，年僅28歲，並遺下4個孩子，令人唏噓。據悉他生前擁有近300萬粉絲，葬禮當日的送葬隊伍站滿整個山坡，看不見盡頭。

綜合內地媒體及《瀟湘晨報》報道，網紅鄭世杰為西北甘肅農村出身，過去家境一般，過去曾以挖過蟲草、拉麵店打工，甚至擺攤賣水果維生，後來他看到家鄉朋友內地音樂選秀節目後，於網上嘗試改編少數民族東鄉語歌曲後走紅。

走紅後，他一直熱心於進行公益善事，曾資助過87個家境貧寒的孩子上學，又曾到地震參區參與救災，對家鄉村民亦經常施以援手，一直頗受網民喜愛。

網紅鄭世杰為西北甘肅農村出身，以改編少數民族東鄉語歌曲走紅。（圖片取自微博）

其家屬發布訃告，證實他已於11日下午4時許在東鄉縣大樹鄭家的家中病逝，死因為胃癌。（圖片取自微博）

28歲網紅歌手鄭世杰3月確診患上末期胃癌，不到一個月便撒手人寰。（圖片取自微博）

胃癌｜確診癌症僅1個月病逝 遺下4個幼子

據鄭世杰好友透露，他在今年3月被診斷出罹患末期胃癌，且出現多發性轉移，即便去了眾多大醫院也依舊回天乏術，最後只能回家，離世前幾乎說不了話、吃不了飯，狀況非常差。他驟逝後留下4個孩子，其中最小的去年（2024年）才出生，令人惋惜。

其家屬隨後發布訃告，證實他已於11日下午4時許在東鄉縣大樹鄭家的家中病逝，死因為胃癌。訃告中亦提到鄭世杰創作改編的東鄉語歌曲在網上廣為流傳，受到當地人們的喜愛好評。

胃癌｜生前擁有將近300萬粉絲 葬禮送葬隊伍連綿山頭

鄭世杰的葬禮已舉行，獲當地鄉親組成龐大的送葬隊伍，一路從鄭家蜿蜒，沿著彎曲的山坡小路連綿到山頭上，放眼望去看不到盡頭；有人拍下送葬畫面，只見現場人山人海，送葬隊伍站滿整個山坡。

鄭世杰生前在短影音平台擁有將近300萬粉絲，但家人在他離世後，根據當地習俗已將所有作品刪除。

鄭世杰的家人在周六（12日）發布訃告證實其死訊。（圖片取自微博）

他生前積極捐款做善事，離世後不少粉絲及村民都前往悼念，送葬隊伍逾千人。（圖片取自微博）

鄭世杰舉行葬禮當日，當地鄉親組成龐大的送葬隊伍為他送行。（影片截圖）

胃癌｜胃癌8大高危因素

台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大高危因素：

1.遺傳基因包括 CDH1、RhoA、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2等

2.幽門螺旋桿菌感染

3.胃癌家族史

4.煙酒

5.常吃紅肉、燒烤、高鹽份飲食

6.缺乏水果蔬菜之飲食習慣

7.肥胖

8.暴露金屬粉塵

資料來源：胰臟醫生 林相宏

胃癌｜胃癌6大常見症狀



1.胃痛

2.進食時容易飽脹

3.體重下降

4.貧血、眩暈、喘氣

5.腸胃道出血或吐血、排便黑色

6.年輕人容易產氐腹水、腹膜轉移

資料來源：胰臟醫生 林相宏

癌症殺手｜預防胃癌護胃4招

想要預防胃癌，中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生拆解以下護胃4招：

1.及時檢測並根除幽門螺旋桿菌患有萎縮性胃炎、潰瘍，息肉等胃病要積極接受治療，切勿自行服藥、定期照胃鏡。

2.改善生活習慣，多吃新鮮水果蔬菜，少食外賣、燒烤、高鹽、高糖、煙燻、燒烤、醃漬等食物，不吸煙少飲酒，不捱夜。

3.適量運動、減肥，舒緩壓力、保持心情愉快。

4.年過40人士或直系親屬，如有消化道癌症病史，應盡早提前胃鏡及消化道內視鏡檢查。

資料來源：中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生



資料來源：微博@瀟湘晨報

轉載自晴報



