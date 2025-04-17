深圳航空航班延誤：女乘客因體味衝突大打出手，空姐介入遭咬傷，涉事者被拘捕

深圳航空機艙爆發肢體衝突！兩名女乘客因「體味與香水」問題在機艙內大打出手，空姐勸阻時竟遭狠咬手臂見血，混亂場面導致航班延誤逾2小時，涉事旅客已移交警方處理。

綜合內媒及《北京新聞》報道，深圳航空ZH9539航班，早前由深圳飛往江西景德鎮，原定17:45起飛。據乘客拍攝影片及微博帳號「我和空姐的日常」爆料，兩名女乘客登機後因體味與香水使用爆發口角，隨即演變為肢體衝突。空服員介入勸阻時，一名情緒失控的女乘客竟咬住空姐右臂不放，痛得空姐大喊：「你咬到我啦！」多名機組人員與乘客合力壓倒她制止，場面極度混亂。

據了解，該航班原定17:45起飛，計劃於下午5時45分從深圳寶安機場飛往上海虹橋機場，經停江西景德鎮機場，惟衝突導致全機乘客被迫下機等待，全機清艙等待航警處理。

飛機MMA｜航班終延逾2小時 深圳航空籲大眾遵守規範

航班最終延誤至19:56起飛，最終23:06抵達上海，延誤逾2小時。深圳航空之後證實相關消息，指該航班登機結束後，「機上兩名旅客發生糾紛，一名乘務人員在維護客艙秩序過程中手臂輕微受傷，及時送醫後已無大礙，涉事旅客被移交警方處理。」

深圳航空呼籲旅客遵守乘機規範，若遇糾紛應理性通報機組人員，切勿訴諸暴力。

同場加映｜6類人容易有臭狐

台灣皮膚科醫生陳昱璁曾指出，腋下有大汗腺，其分泌物原本是無臭無味，但腋下有濃密的毛髮容易形成悶熱潮濕的環境，因此皮膚細菌的多樣性就比較高，大汗腺的分泌物與腋窩暖濕的環境，造就了細菌容易繁殖生長。而這些汗腺的分泌物，例如汗水、油脂、沒用的蛋白質，被細菌分解後產生成有氣味的化學物質，這就是狐臭。

而以下有6大因素較容易有臭狐︰

1.濕耳屎：

他引述研究指有臭狐的人，98％的耳屎都是濕的，這與基因有關。

2.遺傳因素：

父母中一人有狐臭，子女就有50％的遺傳機率，如果父母雙方都有，子女鉉有80%的機率。

3.年齡：

青春期後因荷爾蒙刺激而使得汁腺分泌旺盛,加上青揩期活動力較高常流汗，因此很多高中生會到皮膚科就診，而症狀於更年期後會減輕。

4.體質：

就中醫的角度來說，臭狐與「濕熱」體質有關，「濕」表示身體在排濕、控水功能不佳；「熱」則因工作壓力大、精神緊張、熬夜，身體內熱堆積，肝火旺盛，汗液容易產生。

5.生活習慣：

情緒緊張、壓力緊張或荷爾蒙失調；經常攝取刺激性食物，例如油炸、辣、煙酒類等，以及水分攝取量過少。

6.多汗症者：

狐臭患者往往伴隨有多汗症，出汗過多。

資料來源：陳昱璁皮膚科醫生

同場加映｜如何改善臭狐？

台灣萬芳醫院皮膚科主治醫生沈孟暵早前曾提出4大方法改善臭狐：

改善臭狐４大方法：

保持清潔

流汗後確實清洗、擦乾；換上乾淨的衣服，可以降翕異味。

改變飲食習慣

適量攝取肉類、乳製品

多吃富含膳食纖維蔬菜的比例

剃毛

可保持腋下清潔，可以防止汗水、細菌附著。

止汗劑

使用過多有可能會導致掁觸性皮膚炎或是毛孔阻塞導致毛囊發炎。

資料來源：台灣萬芳醫院皮膚科主治醫生 沈孟暵

資料來源：北京新聞、微博@我和空姐的日常

轉載自晴報